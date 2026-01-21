Echeverri: "Alemania quedará como una anécdota"

El domingo, el Girona revelaba el secreto peor guardado, que no era otro que la cesión de Claudio Echeverri hasta final de temporada. El argentino, propiedad del Manchester City, está en la ciudad desde el regreso de los blanquiazules al trabajo tras el parón de Navidad. Estuvo tres semanas adaptándose y entrenando con sus nuevos compañeros, pero como las fichas de extracomunitarios ya estaban completas, no podía jugar hasta que alguien liberara una, cosa que ocurrió el sábado con la marcha de Jhon Solís al Birmingham.

Se esperaba que esto ocurriera el viernes y que Echeverri debutara en el derbi contra el Espanyol y, de hecho, el futbolista incluso se desplazó con sus compañeros, pero se quedó con las ganas. Durante la primera parte de la temporada ha jugado como cedido en el Bayer Leverkusen, donde tan solo ha participado en 6 partidos de Liga y 5 de Liga de Campeones, en los que ha dado una asistencia. La suya es la segunda presentación de la jornada, después de la de Fran Beltrán.

"Estoy muy feliz de estar en el Girona, daré todo lo que tengo y demostraré por qué estoy aquí. En verano surgió la posibilidad de jugar la Champions y lo vi como una gran opción, por eso me decidí por el Bayer Leverkusen. Pero ahora ya estoy en Girona", ha comenzado Echeverri, que se ha definido futbolísticamente: "Me gusta jugar por detrás del delantero, pero me puedo adaptar a cualquier posición. Soy centrocampista ofensivo".

Pep Guardiola le aconsejó venir a Girona. "El tiempo que estuve en el City me ha ayudado y él dice que aquí aprenderé mucho, porque soy muy joven y tengo que crecer". Echeverri ha vivido las tres victorias del equipo en este 2026 desde la televisión o la grada. "El equipo ha jugado muy bien, era importante poder ganar y escalar más arriba. Tengo muchas ganas de jugar. El día que estaba en el palco tenía muchísimas ganas. Me motiva mucho y mi ilusión es ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que puedo ayudar y aportar".

A gusto en el día a día

"En los entrenamientos he estado muy a gusto, me han recibido muy bien", ha continuado. "En el club hay gente muy trabajadora y eso me gusta, porque yo soy de ese tipo de personas. Si se trabaja con humildad, los resultados acaban llegando», ha valorado, antes de hablar del lenguaje futbolístico que defiende el equipo. "Míchel me ha dado la confianza para poder encajar dentro de su esquema: el Girona es un equipo que quiere la pelota y que quiere hacer daño a la portería contraria".

En Alemania, "fui con otra expectativa, no tuve los minutos que quería. Pero los compañeros me ayudaron mucho, ahora estoy centrado en lo que viene. Que fui allí quedará como una anécdota", ha concluido.

El presidente Delfí Geli ha dicho que "por suerte, todo se ha arreglado y puede jugar desde ahora mismo. Estamos seguros de que su trayectoria y proyección pueden dar un paso adelante en el Girona. Es muy joven y debe ayudarnos en la parcela ofensiva, aportando recursos a Míchel". También ha hablado Quique Cárcel, que ha destacado que "es un jugador de gran calidad. Es la pieza que todos los equipos necesitan, interpreta muy bien el último tercio y tiene mucho gol. Míchel y yo habíamos dicho que queríamos este perfil en la plantilla, un hombre ofensivo cerca del área rival, que es fundamental para cualquier club".