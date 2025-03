Duro golpe para Artero: otros cuatro meses de baja

El fútbol está siendo muy injusto con Ricard Artero. Las lesiones se habían cebado con el de La Bisbal d'Empordà estas últimas temporadas. Veinte meses apartado de los terrenos de juego y tres operaciones de tobillo más tarde, el chaval había recuperado la sonrisa. Tenía unas ganas inmensas de volver a sentirse futbolista y volver a gozar de oportunidades con la primera plantilla del Girona.

A principios de enero, reedebutó como titular con el filial 'gironí' prácticamente dos años después de sufrir tal calvario. Y obtuvo premio: marcó gol. Se lesionó el pasado 30 de mayo de 2023 con el primer equipo en Balaídos, fue intervenido y en la 23/24 solo le vimos con el 'B', ante el Vilafranca.

VIGO (PONTEVEDRA), 23/05/2023.- El centrocampista del Girona Ricard Artero (2-i) trata de jugar un balón ante Joseph Aidoo (i), del Celta, durante el partido de Liga en Primera División que Celta de Vigo y Girona FC disputan este martes en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas / Salvador Sas

"En Vigo caí con todo mi peso encima el tobillo y me hice un tipo de rotura del ligamento del tobillo con desprendimiento del hueso. Me operé, pero aún notaba molestias. Parecía que eran habituales después de una intervención, pero veía que la cosa no iba bien. El día del Vilafranca (febrero 2024) no llegué nada convencido y cuando acabé el partido vi que el pie no estaba bien, que me hacía mucho daño. Entonces decidimos volver a abrir para ver qué pasaba, limpiar todo el contorno", contó en una reciente entrevista con el 'Diari de Girona'.

Ahora, un par de meses después del partido en el que recuperó la ilusión, el Girona lamentó una nueva lesión: "Ricard Artero se ha sometido a una astroscopia del tobillo izquierdo. Tiempo de baja aproximado: cuatro meses", comunicó.

"Mucha fuerza, ¡Ricard! Estamos a tu lado para volver a superar esta nueva piedra en tu camino", añadía el club en otra publicación en su cuenta de 'X'. El centrocampista, que se estrenó con el primer equipo del Girona en 2021 en Segunda y debutó en Primera División el pasado 17 de febrero de 2023 ante el Almería, deberá ser intervenido por cuarta vez en los últimos dos años de un tobillo izquierdo que no termina de sanar.