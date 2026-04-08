Duro contratiempo para el Girona: Vanat no volverá a jugar esta temporada

El Girona está cerca de la salvación, pero como el propio Míchel Sánchez destaca cuando tiene ocasión, aún no está amarrada. El equipo catalán descansa en la 12ª plaza con 37 puntos tras ganar a un rival duro como el Villarreal (1-0), pero hasta que no se alcancen los citados habitualmente "42 puntos", no se puede bajar la guardia.

El Sevilla marca la salvación con 31 puntos, seis menos que el Girona. Por debajo, Elche (29), Levante UD (26) y Real Oviedo (24) buscan aferrarse a Primera; todos ellos aún tienen opciones de lograrlo. Por delante, ocho jornadas, o lo que es lo mismo, 24 puntos por disputarse. El primer test que tiene por delante el Girona no será nada fácil: el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, este viernes a las 21:00 horas.

Si el partido no era de suficiente dificultad, Míchel ha conocido este miércoles por la mañana una muy mala noticia: Vanat, su máximo goleador esta temporada (9 goles en Liga), no jugará más en lo que queda de temporada. Así lo ha confirmado el club en un comunicado. "Vladyslav Vanat sufre una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda. Su periodo de baja estimado será entre 10 y 12 semanas", informó el Girona.

Eso significa que el internacional ucraniano estará en el dique seco entre dos meses y medio y tres meses, despidiéndose inmediatamente de la temporada. Míchel deberá encomendarse a Abel Ruiz, quien solo había disputado 180 minutos esta temporada antes del partido contra el Villarreal, y demostró estar en una gran forma.

Después de visitar la capital, el Girona se enfrentará al Real Betis (casa), Valencia (fuera), RCD Mallorca (casa), Rayo Vallecano (fuera), Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche, para despedir LaLiga 2025-26 en Montilivi. Los 'gironins' esperan que, para entonces, los deberes ya estén completamente hechos.