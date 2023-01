Duelo especial para David López

El central regresa a la que fue su casa hasta el pasado verano. “Será un partido especial” reconoce un jugador que regresará al RCDE Stadium Jugó 237 encuentros con el primer equipo del Espanyol en dos etapas distintas

El pasado 14 de junio, David López pisaba por última vez el RCDE Stadium en su acto de despedida como jugador del Espanyol. Tras 237 partidos con el primer equipo blanquiazul disputados en dos etapas diferentes, el club no le ofrecía la renovación de su contrato y se marchaba entre lágrimas. “Cambiarme en otro vestuario que no sea el local se me hará extraño. No entiendo mi carrera sin el Espanyol, Será un partido especial y muy emotivo, pero bonito y tengo ganas de vivirlo”, indicó el de Sant Cugat.

La gestión emocional es lo que más preocupa a David López y algo que lleva trabajando varias semanas. “Lo que más me preocupa o me molesta es a nivel emocional, no tener altibajos y estar estable. Después del Rayo ya me puse en modo partido Espanyol. Es especial y me lo tomo así. Pero he estar tranquilo porque si no, no estaré bien. Controlar las emociones y darle normalidad. El prepartido será complicado”. Y es que, además de jugar en el Espanyol, David López se formó en la cantera blanquiazul y es perico de corazón.

En el aspecto deportivo, el central avisó de “la calidad” del Espanyol, de su “buen momento anímico” y de los “jugadores determinantes” que tiene arriba, como son Darder o Joselu Mato.