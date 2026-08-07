El drama del Girona en defensa: Quique solo dispone de cuatro jugadores del primer equipo

El Girona ya se ha puesto manos a la obra para afrontar una nueva temporada con el claro objetivo de volver a primera división. Tras la marcha de Míchel al Ajax, el encargado de devolver al club a LaLiga es Quique Álvarez, entrenador que consiguió ascender al filial a Segunda RFEF.

En este mercado, el Girona ya ha realizado algunos fichajes: en el centro del campo han llegado Izan González e Iván Morante y en ataque ha llegado el ucraniano Oleksandr Pyshchur.

Curiosamente, una zona que no ha recibido refuerzos hasta el momento es la defensa, demarcación en la que Quique solo cuenta actualmente con cuatro jugadores con ficha del primer equipo, siendo estos Arnau Martínez, Alejandro Francés, Álex Moreno y David López.

Arnau Martínez gusta al Valencia

Quedan menos de dos semanas para el inicio de la Liga Hypermotion y este problema podría agravarse todavía más: según informa 'As', el Valencia está interesado en el fichaje de Arnau, capitán del equipo y hombre clave en la zaga del Girona gracias a su polivalencia, pues aunque su posición natural es la de lateral derecho, también puede jugar tanto de central como de pivote defensivo. El Girona pide ocho millones de euros para dejarle salir.

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso / Girona FC

Durante esta pretemporada, diversos jóvenes de la cantera han tenido minutos, entre los cuales se encuentran Yaakobishvilli, Guillem Badia y Holmes Junior, de solo 16 años.

Abdul Mumin, la opción que suena con más fuerza

La dirección deportiva es consciente del problema y sabe del riesgo que supondría la marcha de Arnau, con lo que ya está valorando opciones para reforzar la zaga. La que actualmente suena con más fuerza es la de Abdul Mumin, central ghanés de 28 años que ha quedado libre tras acabar contrato con el Rayo. Según el periodista Rahman Osman, el acuerdo ya está prácticamente cerrado.

Mumin supo ser una pieza clave en el equipo vallecano, pero su aportación quedó drásticamente reducida tras sufrir una grave lesión en la rodilla en marzo de 2025. Desde entonces, el jugador ha participado únicamente en tres partidos con el Rayo.

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Más allá de Mumin, pocos rumores hay sobre nuevas incorporaciones en defensa por parte del Girona, por lo que, si finalmente Arnau termina saliendo, Quique se verá obligado a tirar del filial para el inicio de temporada.