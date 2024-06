Dovbyk habla sobre su posible salida del Girona

El debut de la Ucrania de Artem Dovbyk en la Eurocopa no fue el esperado. Los de Rebrov cayeron contundentemente ante Rumanía (3-0) y se jugarán el billete a octavos ante Eslovaquia y Bélgica, los otros dos combinados del Grupo E.

Ucrania fue incapaz de marcar un gol y el Pichichi de LaLiga con 24 dianas no pudo sacar su artillería. Andiry Lunin, portero del Real Madrid, fue uno de los más señalados tras el choque por dos errores muy graves que condicionaron completamente el partido.

Tras el duelo, el delantero del Girona, que ha estado muy relacionado con el Atlético de Madrid y el Nápoles desde que terminó la temporada, ha dejado su futuro más en el aire que nunca. Sin embargo, tras el torneo decidirá.

El propio delantero habló sobre la situación. "¿Un traspaso en verano? Estoy muy feliz en el Girona y me siento bien con toda la gente que me rodea: jugadores, entrenador y dirigentes. Conmigo son maravillosos y me dan todas las condiciones para dar lo mejor de mí, es genial", apuntó.

Unas palabras que deben tranquilizar al club catalán, pero que llegan tras una mala actuación del delantero. Su papel ante Rumanía fue más que discreto, a pesar de completar los noventa minutos.