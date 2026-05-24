El dinero que dejará de ganar el Girona por bajar a Segunda División

El Girona ha confirmado su descenso a la Liga Hypermotion. El conjunto catalán, que tocó la gloria al clasificarse para la UEFA Champions League, ahora llora la pérdida de la categoría. La última jornada tenía un aliciente y es que el equipo dependía de sí mismo para lograr la permanencia. Pese a que los de Michel lograron empatar, con un gol de Arnau Martínez en el inicio de la segunda parte, no fue suficiente para salvarse.

A nivel económico, el descenso de un club desde Primera División a LaLiga Hypermotion supone un fuerte impacto económico. La principal caída de ingresos se produce en los derechos televisivos, ya que un equipo puede pasar de ingresar más de 40 millones de euros en televisión a recibir menos de la mitad en la Segunda División. Para compensar parcialmente esta pérdida, LaLiga reserva una parte de sus ingresos televisivos para ayudas al descenso destinadas a los clubes relegados de categoría.

Las 'ayudas de Laliga'

Las ayudas al descenso son las compensaciones económicas (fondos de compensación) que LaLiga otorga a los clubes de fútbol profesional que descienden de Primera a Segunda División, con el objetivo de amortiguar el fuerte impacto financiero y el límite salarial. En la temporada 2025-2026, la cantidad total destinada a estas ayudas será una de las más bajas registradas hasta ahora, con aproximadamente 26,4 millones de euros repartidos entre los tres descendidos.

El reparto económico se calcula mediante varios factores. Cada club obtiene una cantidad fija relacionada con los ingresos televisivos de Primera División. A eso se añaden variables como el promedio de ingresos audiovisuales de los últimos cinco años, la facturación global de la entidad y el tiempo consecutivo que haya permanecido en la máxima categoría. Los equipos con más temporadas seguidas en Primera suelen recibir ayudas mayores. El Girona, en este caso, ha estado tres temporadas consecutivas.

En años anteriores hubo cifras mucho más elevadas. El caso más destacado fue el del RCD Espanyol, que llegó a percibir más de 30 millones de euros tras descender, gracias a su larga permanencia en Primera División. También recibieron ayudas importantes clubes como el Málaga o el Eibar, cuyos ingresos superaron ampliamente la media habitual.

El límite salarial

La normativa actual también limita la utilización inmediata de estas ayudas. Aunque el club cobra el dinero completo en la temporada del descenso, sólo puede destinar la mitad al límite salarial de la plantilla durante el primer año en Segunda. El resto únicamente podrá utilizarse en la siguiente campaña si el equipo continúa en la categoría. Si asciende de nuevo rápidamente, pierde ese porcentaje restante.

Históricamente, estas ayudas han permitido que muchos equipos descendidos mantengan presupuestos superiores a los de gran parte de sus rivales en Segunda División. Gracias a ello, varios clubes lograron regresar a Primera apenas un año después del descenso.

Devaluación de la plantilla

Otro de los factores que perjudican al Girona es la devaluación de la plantilla y la posible salida de algunos jugadores. El valor del Girona, según Transfermarkt, es de 153,20 millones de euros. Al descender a la Hypermotion, a pesar de que los de Michel cuentan con una plantilla con mucho talento, es probable que algunos jugadores pierdan valor de mercado. Además, otros querrán permanecer en la máxima división y buscarán una salida.

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Un mazazo para el Girona, pero seguro que se volverá a levantar.