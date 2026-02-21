El dilema de Míchel para Vitoria

Es curioso. Hace cosa de dos-tres meses, el Girona seguía acusando la ausencia de un pivote organizador, una posición huérfana en la plantilla desde la marcha de Aleix Garcia al Bayer Leverkusen en verano de 2024. Se abordó la incorporación de Arthur Melo, cuyo préstamo de seis meses dejó buen sabor de boca en Montilivi, pero, en el mercado estival, pese a concretarse las llegadas de centrocampistas con perfil ofensivo, no se cubrió una necesidad para el estilo de fútbol que practica Míchel: un futbolista capaz de marcar los tempos y dar sentido al juego. Un metrónomo.

Como mínimo, llegó Axel Witsel. Su veteranía era un arma de doble filo: ofrecería jerarquía pero venía de cierta inactividad con el Atlético. Por suerte para él y para el Girona, acabó saliendo cara y no cruz. Se convirtió en uno de los hombres de confianza de Míchel, en el pivote posicional que brinda equilibrio, pausa, centímetros en el juego aéreo - acuérdense de su obra de arte en Montjuïc - y, sobre todo, experiencia en la élite.

Axel Witsel, en el Tartiere / Eloy Alonso / EFE

A partir de ahí, se asentó en la medular titular junto con Iván Martín - teórico interior - y Azzedine Ounahi - teórico mediapunta -. Un tridente inamovible - tampoco es que hubiesen alternativas -... hasta que el marroquí se marchó a la Copa África. Thomas Lemar le cogió el testigo e iría recuperando su mejor versión y pareciéndose al Lemar del Mónaco con el paso de los partidos.

Beltrán, oportuno

En el mercado invernal, no obstante, se fichó, al fin, al perfil de centrocampista que ansiaba Míchel. Y ese fue un Fran Beltrán que, además de conocer a la perfección, cumplía con los 'requisitos' del preparador madrileño. Fue directo al once y, salvo ante el Barça porque estaba ligeramente tocado, fue de la partida en los demás (3) encuentros. Aporta orden y fluidez en la base, lectura táctica y agresividad sin balón. Puso la guinda a su brutal e inmediato impacto con el 2-1 definitivo ante el cuadro de Hansi Flick.

Witsel, que había sido relegado al banquillo por el ex del Celta, volvió a ser de la partida ante el Barça y firmó una magnífica actuación. Pero claro, lo de Fran fue llegar y besar el santo. Por el momento, no formaron juntos de inicio y, por tanto, el movimiento lógico es que sea sólo uno titular para acompañar a Iván y Lemar. Aunque tampoco debería descartarse que el vasco tuviese descanso y formasen juntos en la sala de máquinas. Bendito problema tiene Míchel. Verás tú cuando Ounahi esté al 100%...