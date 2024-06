El dilema en Girona: presente... ¿o futuro?

'Con Aleix Garcia empezó todo', podría decirse. Porque sí, en el momento en el que uno de los jugadores más importantes de la mejor temporada de la historia del club salió traspasado, se abrió realmente una nueva dimensión en Girona.

Ya estaban avisados. Eran conscientes de que su excelente e histórica temporada no pasaría desapercibida a los ojos de los 'grandes' europeos. Y más si el futuro de varios futbolistas no dependía del propio Girona, sino de otros clubes.

ALEIX FUE EL PRIMERO

El centrocampista y uno de los capitanes del equipo fue el primero en abandonar un barco que, desafortudamente, sufrirá más de una salida en los próximos meses de verano. Artem Dovbyk, Savinho, Yan Couto, Eric Garcia, Miguel Gutiérrez e incluso, Iván Martín, son varios de los nombres propios cuyos futuros están en el aire.

Aleix Garcia, posando ya como jugador del Leverkusen / Bayer Leverkusen

La situación de unos es algo más sencilla que la de otros, eso está claro. Y como el club ya se prepara para ir perdiendo a algún que otro jugador importante, tiene previsto realizar alrededor de ocho o diez fichajes a lo largo de este intenso e interminable mercado de fichajes. Todo dependerá, en gran medida, de las salidas que se produzcan.

Y se genera, pues, una gran duda en el club: ¿es mejor mantener a las máximas estrellas posibles y de rendimiento inmediato o vale la pena apostar por futbolistas más 'desconocidos' pensando a medio o largo plazo?

PELIGRA UN TITULAR POR LÍNEA

Míchel tenía su once tipo bien defenido. Podía variar alguna pieza en función de las lesiones, pero apenas contaba con catorce o quince jugadores para afrontar los partidos. Además de los titulares, David López, Arnau, Portu y Stuani eran los actores secundarios del técnico madrileño.

Iván Martín, abrazado por sus compañeros / EFE

Mientras que Jhon Solís, Pablo Torre - minutos residuales -, Borja García y Toni Villa - lesionados toda la temporada - no entraban en sus planes. Y ahora, no solo uno de los tres centrocampistas titulares ya no estará, sino que, mínimo un titular por línea, pondrá - o puede que ponga - rumbo a otro equipo.

Salvo Gazzaniga, que renovó hace unos meses hasta 2027, el resto de las líneas corren peligro. En la zaga, solo está asegurada la continuidad de Arnau, Blind, David López y Ladislav Krecji - primer fichaje -. Mientras que en la medular seguirán Yangel Herrera, Jhon Solís, Iván Martín - pretendido por el Athletic - y Portu. Y en la delantera, Valery, Stuani, Toni Villa y Tsygankov.

Viktor Tsygankov marcó el tanto el Girona en el partido de ida en Montilivi / Diari De Girona

Juan Carlos, Juanpe y Borja García terminan contrato. Eric y Pablo Torre regresan al Barça de sus cesiones, Yan Couto y Savinho son propiedad del City Group, Dovbyk parece estar más fuera que dentro y el Real Madrid dictará sentencia con Miguel.

LA DECISIÓN RECAE SOBRE CITY, BARÇA Y MADRID

Si la situación no es ya lo suficientemente peliaguda, aún lo es más teniendo en cuenta que el futuro de hasta cuatro - cinco con Pablo Torre - de las estrellas del equipo no depende del Girona. Eric Garcia y Pablo Torre se pondrán a las órdenes de un Hansi Flick que decidirá qué quiere hacer con ellos.

Eric Garcia, goleador ante el Alavés / EFE

El cántabro no gozó de los minutos que hubiera deseado, pero los aprovechó bastante bien - un gol y dos asistencias en 799' -, y es bastante probable que vuelva a salir cedido, o traspasado. Mientras que el de Martorell, que fue imprescindible para un Míchel que estaría encantado con volver a contar con sus servicios, regresará al FC Barcelona después de disputar los Juegos Olímpicos y tendrá poco margen para convencer a Flick.

El caso de los brasileños es algo más complicado. De hecho, es toda una incógnita. En febrero se hablaba de que el Manchester City ficharía a Savinho, y todo indica a que realizará la pretemporada a las órdenes de Pep Guardiola. Y de Yan Couto, sin embargo, no se sabe nada. Aunque lo que sí que parece claro es que no tendría sitio en un lateral derecho ya ocupado por Walker, Akanji e incluso Rico Lewis.

Savinho y Yan Couto, futbolistas del Girona / Dani Barbeito

De Miguel Gutiérrez, finalmente, solo se sabe que el Real Madrid tiene la última palabra. Si decide recuperarlo, a partir del 1 de julio apenas tendrá que desembolsar ocho millones de euros.

INCORPORACIONES DE CIERTO RIESGO

Si decíamos que Míchel apenas contaba con catorce o quince jugadores, y que varios de ellos saldrán, queda bastante claro que el club está obligado a fichar. Y mucho. El primero en llegar fue un Ladislav Krecji que ilusiona mucho por su polivalencia, liderazgo y capacidad goleadora. Y el fichaje de Luciano Rodríguez está ya cerrado.

Ladislav Krejci y Luciano Rodríguez serán los dos primeros fichajes del Girona / Instagram

Por otra parte, han ido sonando nombres como el de Aimar Oroz, Abel Ruiz o Eduard Spertsyan. Sin embargo, son futbolistas cuyo nombre y nivel, a priori, está por debajo del de la plantilla actual. Aunque el club ya 'se la jugó' con las contrataciones de Dovbyk o Tsygankov, prácticamente desconocidos hasta hace cuestión de año o año y medio.

También recuperarán a los futbolistas que estaban cedidos: Alexander Callens, Ibrahima Kebé, Álex Sala, Gabri Martínez, Óscar Ureña, Arnau Ortiz, Ilyas Chaira, Manu Vallejo y Pau Víctor. Interesarían, sobre todo, los perfiles de Gabri (nueve goles y cinco asistencias) y Pau Víctor (18 goles y cinco asistencias), cuyos años han sido fabulosos en Mirandés y Barça Atlètic, respectivamente. Veremos cómo avanzan las gestiones del club.