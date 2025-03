El diagnóstico de Míchel con Miguel: "Me preocupa su cabeza"

'Stu' es historia viva del Girona. Se merecía portar el brazalete de capitán en el ansiado (y soñado) estreno en la máxima competición continental en Parque de los Príncipes. Míchel lo tuvo claro desde un inicio. De la misma manera que tuvo la sensación de que podrían haber llegado algo más lejos. Vive bastante tranquilo, eso sí, porque no renunciaron a su identidad, su esencia, en ningún escenario o rival. Así lo cuenta a SPORT en una entrevista muy cercana en el Girona Football Academy by PUMA, nuevo centro de entrenamiento del Girona en Vilablareix.

El papel de Montilivi, el caso particular de Miguel Gutiérrez y Arthur Melo y la posibilidad y/o probabilidad de luchar por Europa, los demás temas que se abordarán en esta parte de la entrevista de este diario con el técnico vallecano.

Cumpliste tu promesa con Stuani.

Yo no trabajo con jugadores, es nuestra vida y son personas. Todo lo que ha hecho 'Stu' por este club es muy grande. Evidentemente no le estaba regalando nada porque es un jugador importantí­simo y que se merecía esa titularidad y esa capitanía en un momento histórico para el club.

Lástima que ese gol ante el Arsenal no subiera al marcador. “Para nosotros fue gol”, dijiste. Se quedó tranquilo, ¿verdad?

Ese gol lo hemos cantado todos y lo damos por válido, ya está. Es un gol que él ha podido celebrar con su afición, con nosotros y no subió al marcador, pero bueno, es anecdótico y es verdad que la Champions nos ha costado nuestro sufrimiento.

Stuani (casi) cumplió su sueño, su gol al Arsenal fue anulado por fuera de juego / EFE

Se te vio bastante satisfecho con la imagen ofrecida por el equipo en la visita del Arsenal. ¿Esperabais llegar un poco más lejos?

Nadie puede decir que no hayamos sido nosotros mismos en cada partido. Eso también es algo que es bonito de decir. Y sí, es verdad que éramos unos novatos, que era la primera experiencia, pero yo tení­a la sensación de que podrí­amos haber hecho mejor las cosas y, vuelvo a lo mismo, mi trabajo previo a esta competición podría haber mejorado.

GERONA, 29/01/2025.- El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez "Míchel" (d), se abraza con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, durante el partido de la Liga de Campeones que Girona FC y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio de Montilivi. EFE/Siu Wu / Siu Wu. EFE

Es una competición tan exigente, que cualquier mínimo detalle puede marcar la diferencia.

Se nos complicó todo desde el principio. Era un año Juegos Olí­mpicos, Eurocopa, Copa América. Muchos torneos que hacían que tuviéramos muchos jugadores fuera y que fichar fuera más difí­cil. Con lo cual, si cambias muchos jugadores y los fichajes te vienen tarde y hay gente está en esos torneos, no estás trabajando con la plantilla desde una pretemporada, que es la parte más importante para crear la estructura del equipo. Y lo hemos ido haciendo sobre la competición. A dí­a de hoy ya te digo que hubiera cambiado cosas. Y por eso soy muy autocrí­tico. Llegamos a las tres competiciones con un bagaje del estilo del equipo todaví­a no consolidado.

Es habitual verte reivindicar que Montilivi se llene para animar al equipo. ¿Notáis si la afición está algo más distanciada?

Jugar en Montilivi es especial para nosotros. Pero sí, la exigencia por las expectativas sí­ que lo he notado. No ya en mí­, que ya digo que asumo toda mi responsabilidad, pero sí­ en los jugadores nuevos. No hay que comparar a nadie. Cada uno tiene su historia, su talento y al que le toca hacer que estos jugadores respondan en el terreno de los juego es a mí­. Hablábamos de que era una etapa de crecimiento en el club, que tuviera el respaldo de nuestra gente, con una exigencia un poco acorde a lo que estábamos construyendo porque no podí­amos pensar otra vez en Champions después de tantos cambios. Esa exigencia no es buena para nadie, nos no la tenemos que imponer nosotros mismos. Y sí tengo la sensación de que las expectativas han sido muy grandes. Eso, al final, al jugador le llega.

Miguel es vital en este Girona. Pretendientes no le faltan…

Tiene una capacidad de lectura de juego que casa con lo que nosotros trabajamos. Es muy polivalente. Nosotros podemos ayudarle exigiéndole, haciéndole ver la importancia del dí­a a día para que él siga creciendo como futbolista, pero las expectativas de cada uno de cara al futuro yo no las puedo controlar. Tiene que tener la suficiente madurez para que todo lo que le está llegando no le descentre de su día a dí­a, que es la parte más importante del futbolista. Está habiendo mucha información sobre que él puede salir, pero hasta que no llegue, no te pares, sigue trabajando para crecer y mejorar y veremos lo que depara el futuro. Evidentemente, nosotros tenemos un 50 % y el Real Madrid el otro, además de la palabra para decidir si le repescan. No es algo que me preocupe, me preocupa su cabeza y, dentro de lo que yo pueda hacer, exprimirle y exigirle al máximo en el día a día porque creo que es indispensable para él, pero no ya para darme rendimiento a mí­, sino para su crecimiento como futbolista.

Miguel Gutiérrez, imprescindible para Míchel en cualquier posición / EFE

Y Arthur. ¿Cómo está? Todavía no le veías de titular ante el Celta.

[Artúr], así le gusta que le llamen en catalán [risas], es un jugador de primer nivel. Ya lo demostró en el Barça. Las pequeñas dificultades que ha tenido, pues no le hicieron bajar el nivel, pero sí­ tener menos protagonismo, sobre todo en la Juventus. Luego, el año pasado sí que jugó en la Fiorentina, pero viene de siete meses sin competir. Claro, este proceso no es fácil. Ahora estamos en una fase de la competición donde todo el mundo está al 200% y a él todavía le cuesta adquirir su mejor versión. En estos tres partidos ya ha dado muestras del talento que tiene. A cuentagotas, 35-40 minutos por partido, pero le ha valido para coger un poco más de ritmo. Hemos tenido una semana mucho más larga, pienso que ya está preparado para jugar y tengo la sensación de que es un jugador que nos va a dar mucho.

Arthur tiene ganas de ser titular en el Girona / @gironaFC

Tras el 2-2 ante el Celta dijiste que ahora no os daba para luchar por Europa, pero que sí ganabais los próximos partidos dirías otra cosa. La clasificación no podría estar más ajustada.

La competición es la que manda. Ojalá podamos dentro de cuatro o cinco partidos hablar de luchar por otros objetivos. A día de hoy tengo la sensación de que tenemos que mirar muy bien el día a día y ser capaces de seguir creciendo para conseguir la primera victoria después de estos partidos. Siempre digo que ni para bien ni para mal miro la clasificación, miro mucho las sensaciones. La sensación a dí­a de hoy es que Europa está lejos, aunque parezca que esté a cuatro puntos. Y eso a mí­ me lo marco mucho como para que no me nuble la clasificación, porque te dice una cosa y tú estás a lo mejor en un momento que no es así. El año pasado tení­a la sensación de que íbamos a luchar siempre por la Champions siempre. Siempre. Y no era por la clasificación, era por las sensaciones que me mostraba el equipo.