Así fue el 'día Ter Stegen': del "todavía me cuesta hablar de ello" al ‘aclarado’ sobre Joan Garcia

Calaron hondo las palabras que Quique Cárcel enunció en la rueda de prensa para hacer balance de la temporada 2024/25 del Girona: “Esto no es el Fantasy, es el fútbol real”. Seis meses después, tras un inicio de la 25/26 muy complicado —con el equipo pasando cuatro meses sumido en puestos de descenso—, pero habiendo estrenado 2026 con un pleno de triunfos, Montilivi presenció una escena más propia del modo carrera del EA Sports FC 26 que del fútbol real: la cálida e histórica bienvenida a Marc-André ter Stegen.

Sí, no leyeron mal. Marc-André ter Stegen es 'gironí'. El mismo. Ahora que el Girona se encontró a sí mismo y vive con cierta holgura en la tabla, llegaron los refuerzos de invierno. Y qué refuerzos. Claudio Echeverri, Fran Beltrán y la joya de la corona: el guardameta culé. El lema 'Año nuevo, vida nueva' en su máxima expresión.

Ter Stegen, con la elástica 'gironina' / Gorka Urresola

Ter Stegen 'gironí'

Varios —no tantos— años atrás, le habríamos pedido a la persona de al lado que nos pellizcara para comprobar si estábamos soñando. El fútbol no tiene memoria, pero nadie puede —ni debe— negar que el alemán es uno de los porteros más importantes de la historia del Barça y uno de los mejores del mundo. Y ahora, en pleno 2026, defenderá la portería del Girona hasta final de temporada.

Al culé se le hace extraño verle con otra camiseta, con otro escudo en el pecho; tocará acostumbrarse a que Marc-André ter Stegen vista de 'blanc-i-vermell' y salte al césped de Montilivi como uno más.

Ter Stegen, en su presentación con el Girona / Gorka Urresola

Había cierto nerviosismo - del bueno - entre los periodistas presentes. Normal. Nunca se había vivido algo tan gordo. Y, fiel a la puntualidad alemana, apareció en la sala de prensa de Montilivi con su español perfecto, risueño y con una sonrisa permanente, inspirado desde la primera respuesta y sin prisas por terminar ninguna. Se explayó, bromeó y dejó varias perlas que arrancaron sonrisas entre los presentes.

Bromista

Definió a Míchel como “un fanático del fútbol” y confesó entre risas que “se enrollaba, pero me encantó”; normalizó su relación con Joan García —“Siempre tuvimos una buena relación, aunque vosotros queráis que no sea tan buena”—; ironizó sobre su rápida adaptación al vestuario —“Me enviaron directamente el catálogo de las multas. Gracias otra vez, Stuani”—; y, sobre la convivencia bajo palos, zanjó con humor: “No hablo con otros porteros… obviamente hemos hablado, me ha invitado a un café”.

Todo ello, con una naturalidad que dejó ver también su lado más sensible al recordar su adiós al Barça: “La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello. Al final es un cambio muy grande. Han sido once años y medio, casi doce, en el mismo club”.

Baño de masas

Se vistió de corto —aún sin dorsal— y Montilivi vibró con su llegada: unas 400 personas no se perdieron la presentación más mediática de la historia del club. Se animó a jugar con Canya, recibió un obsequio de la mosca Sisa -la mascota del club - y se ganó elogios constantes del público con un sonoro '¡Guapo, guapo!'. Posó sonriente junto a su pareja y firmó autógrafos, especialmente para unos aficionados alemanes que llevaban un cartel de bienvenida.

Ter Stegen se dio un baño de masas en Montilivi / Gorka Urresola

Como saben, el pueblo es soberano. ¿Y qué opina el aficionado 'gironí' de la llegada de Ter Stegen? "Tendría que ser titular", "hacía mucha falta" o "es un equipo familiar y lo acogeremos bien. No tiene tanta presión como en el Barça y puede sacar su mejor nivel", aseguraron algunos de ellos a SPORT en los aledaños del estadio. Hubo, eso sí, disparidad de opiniones, pues hubo alguno que afirmó que "mantendría a Gazzaniga un tiempo, se lo tiene que ganar".

Y la pregunta del millón: ¿Sacará su 'prime' en Girona? "Sí, le estamos dando la oportunidad de que sea titular" o "como Eric Garcia, en el Barça casi no jugaba y aquí sacará su 'prime', garantizaron. Tarde para el recuerdo en Montilivi.