La 'desaparición' de Misehouy

"Es un chico para el futuro", aseguraba a SPORT el pasado mes de julio Ruben Jongkind, Jefe de Desarrollo de Talentos de la Academia del Ajax (2013-2015), uno de los descubridores de Donny van de Beek. No había duda alguna. Gabriel Misehouy era uno de los grandes 'productos' del Ajax y una de las perlas del fútbol neerlandés de los últimos años. Técnica, buen uno contra uno, desborde... necesitado de estabilidad. "Puede crecer en la sombra", añadía. Unas palabras que definirían, unos cuantos meses más tarde, el rol de Misehouy en la plantilla.

Los números hablan por sí solos. El '27' no se viste de corto desde el pasado 14 de diciembre de 2024, gozando de algo más de media hora en la derrota del Girona en Son Moix. Sumaba, hasta la fecha, 316 minutos repartidos en nueve partidos entre Liga y Copa. En todos ellos, salvo ante la UD Las Palmas en Gran Canaria y la UD Logroñés, saliendo desde el banquillo. Como revulsivo. Así, de hecho, llegó su primer tanto con la camiseta blanc-i-vermella en el Benito Villamarín, tan solo un minuto después de su entrada al césped, rematando un gran balón que le sirvió Iker Almena.

Gabriel Misehouy, autor del gol del empate en el Villamarín, no disputará la Champions League / @gmisehouy

CONTINÚA ESPERANDO SU OPORTUNIDAD

Según pudo saber SPORT, Misehouy está motivado, entrenando bien y ofreciendo su máximo en cada sesión. Esperando su oportunidad. Tuvo protagonismo con aquella plaga de lesiones que tanto lastró al Girona, por allá en septiembre-octubre, pero el regreso progresivo de los jugadores con los que comparte posición - Iván, Donny, Yaser -, le cortó su progresión. Asimismo, la llegada de Arthur genera esa 'sobrepoblación' en la medular que aún puede poner más obstáculos en su camino.

Misehouy fue protagonista en la Copa / @gironaFC

Aterrizó en Girona unos días antes que su compatriota, Donny van de Beek, y el club decidió inscribirle con el filial para ahorrar espacio, aunque sería futbolista en pleno derecho del primer equipo. Ya dejó algún que otro destello de calidad durante la pretemporada, 'highlights' que dejaban claro que ostentaba un enorme potencial, pero que todavía era un diamante en bruto y tenía un margen de mejora enorme.

La hora de la verdad le llegó en el Villamarín, Míchel apostó por él para revolucionar el partido y no le falló. En rueda de prensa, sin embargo, optó por no ilusionar en exceso al chaval: "Gabriel es un jugador con un talento brutal, pero a día de hoy le falta mentalidad colectiva para ser un gran futbolista. Espero que me escuche. El gol igual le viene mal, no quiero que le venga bien".

Se quedó fuera de la lista A del Girona para la Champions League y, por lo tanto, no podía jugar la primera fase de la competición. En el club se creía que Misehouy podía figurar en la lista B. Se estaba yendo despacio con él, sumando minutos a cuentagotas. Tras superar una lesión que le tuvo apartado algo más de un mes, le veríamos por última vez en Son Moix. Suele calentar en la mayoría de las ocasiones, pero sigue sin llegarle una oportunidad que no dejará de intentar ganarse.