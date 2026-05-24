Delfí Geli, presidente del Girona, da la cara tras el descenso: "Hace poco estábamos en la Champions y hoy toca afrontar una realidad muy distinta"

Delfí Geli, presidente del Girona, dio la cara ante los medios presentes en Montilivi tras el doloroso descenso del equipo a Segunda División. Instantes después de que un visiblemente dolido Míchel compareciera en rueda de prensa, el máximo mandatario de la entidad catalana expresó sus sensaciones pese al difícil momento que vive el club y la ciudad.

Primeras sensaciones: "Hemos tenido oportunidades en los últimos partidos para reaccionar y hoy también era una ocasión importante que no hemos sabido aprovechar. Es un momento duro para todos, pero este equipo y este club ya se han levantado antes y volverán a hacerlo. Estamos decepcionados por la situación y, evidentemente, asumimos nuestra responsabilidad en una temporada que no ha salido como esperábamos".

La dificultad de la categoría: "Todos sabemos que la realidad cambia mucho entre Primera y Segunda División. Hemos intentado por todos los medios revertir la situación, pero ahora toca empezar de nuevo y construir desde cero. En Primera División no basta con competir o empujar: hay que ganar y hacer muchas cosas bien para conseguirlo".

Sobre que Míchel diga que es su responsabilidad: "La responsabilidad es de todos. Cuando las cosas no salen, no se puede señalar a una sola persona. Somos un club y un equipo, y si hay errores debemos encontrar soluciones entre todos".

Qué se ha hecho mal: "Ahora mismo no sirve de mucho enumerar todo lo que hemos hecho mal. Sabemos cuáles han sido nuestras virtudes y también nuestros déficits. Lo importante es empezar desde mañana a trabajar para que el Girona vuelva a ser un equipo competitivo".

Dolor de la afición: "La afición tiene derecho a expresar su decepción. Entendemos el dolor y la frustración de la gente porque nosotros también la sentimos".

Darle la vuelta a la situación: "Somos los mismos que cogimos este club en una situación complicada y siempre hemos trabajado para hacerlo crecer. Sabemos la dificultad que tiene competir entre Primera y Segunda División y todo lo que exige mantenerse.”

Aceptar la realidad: "La fuerza del club está en levantarse otra vez, construir un equipo competitivo y volver a luchar por nuestros objetivos. El fútbol tiene estas situaciones. Hace poco estábamos viviendo una temporada histórica en Champions y hoy toca afrontar una realidad muy distinta. Siempre hemos tenido claro que somos un club humilde y que el primer objetivo debía ser la permanencia. Otros años lo conseguimos y este no ha sido posible. Ahora toca aceptar el golpe, asumir el dolor y trabajar para que esta situación dure lo menos posible".

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Planificación del futuro: "La diferencia entre Primera y Segunda División es enorme y eso condiciona muchas cosas. Hay que dejar pasar el impacto de este momento y tomar las decisiones correctas. El objetivo ahora es construir un buen equipo, devolver la ilusión a la afición e intentar volver a ganar".