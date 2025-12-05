Un ‘déjà vu’ inquietante para Míchel

No hay excusas. Despedirse de la Copa del Rey a las primeras de cambio debería de ser impasible para cualquier club de Primera División. Sí, al Girona le tocó el 'gordo' en el sorteo y tendría que enfrentarse a un Primera Federación en lugar de a un Segunda o a un Tercera como el resto. Pero no dejaba de ser un rival dos categorías inferior. Y, tras lo ocurrido en Las Gaunas la anterior edición grabado a fuego en la memoria de toda la plantilla - y de cualquier aficionado 'gironí' -, parecía que la lección estaba aprendida. Pero nada más lejos de la realidad.

El 1-0 de Yuste en el primer minuto de la eliminatoria fue el preludio de lo que estaba por venir en O Couto. Yaser Asprilla volvió a equilibrar la balanza en el ecuador de la primera mitad, pero Ouhdadi volvió a poner al Ourense por delante en el 64'. Y el marcador ya no se movió. “No estoy enfadado por el partido. El equipo ha competido, el Ourense ha hecho mejor las cosas en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte y ya está. Puedes estar más acertado o no, pero el equipo no se ha dejado ganar. Los jugadores han dado el cien por cien, y eso es importante para mí”, manifestó Míchel tras el descalabro copero.

El Girona cayó en O Couto y queda eliminado de la Copa del Rey / EFE

La realidad es que el equipo no fue ni la sombra del Girona que compitió de tú a tú ante Betis y Real Madrid. El Ourense olió sangre y evidenció la preocupante falta de fondo de armario que se agravió tras la lesión de Abel Ruiz. El de Almussafes, que regresaba a la titularidad, se retiró del césped entre lágrimas tras sufrir un nuevo contratiempo físico, pues recordemos que cayó en pretemporada y no volvió a sentirse futbolista hasta principios de noviembre ante el Alavés.

"Abel Ruiz sufre una rotura muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Tiempo de baja estimado: cuatro semanas", confirmó el club 24 horas después de la derrota en O Couto. El punta no reaparecerá hasta 2026 y se une a una enfermería en la que no cabe ni un alfiler: Juan Carlos, David López, Stuani, Van de Beek, Lemar, Portu, Blind, Krapyvtsov y Abel Ruiz. Nueve bajas.

Déjà vu

Arnau se quedó fuera de la lista por un proceso febril y se espera que esté disponible para el fin de semana; Ounahi y Bryan sufren ciertas molestias musculares y Míchel les dio descanso en Copa. Bien es cierto que tanto Blind como Lemar apuntan a entrar en la convocatoria para viajar a Elche, pero que la enfermería 'gironina' esté a reventar no deja de ser algo que ya vivimos antes. Un déjà vu, vamos.

Hace un año, en noviembre de 2024, había ni más ni menos que 13 efectivos KO. Solo eran 10 los afortunados que aún no habían visitado la enfermería (Juan Carlos, Arnau, Miguel, Krejci, Juanpe, David López, Van de Beek, Misehouy y Miovski). Agárrense, pues la situación actual es aún peor.

Thomas Lemar en un partido del Girona / Instagram Thomas Lemar

Solo siete futbolistas de los 25 que configuran la plantilla del primer equipo no sufrieron ningún tipo de problema físico en lo que va de curso: Paulo Gazzaniga, Àlex Moreno, Hugo Rincón, Vitor Reis, Axel Witsel, Yaser Asprilla y Vladyslav Vanat. Que toquen madera.