Una decepción tras otra del Girona

El Girona empieza a estar acostumbrado a no ganar: de siete amistosos, solo ha sumado un triunfo. Los de Quique Álvarez cerraron una pretemporada marcada por los malos resultados con un empate en Tarragona, ante un Nàstic que compite una categoría por debajo (1-1). Entre las malas sensaciones, el atasco en los despachos y el cambio de paradigma que ha vivido la entidad en un abrir y cerrar de ojos, cuesta encontrar motivos reales para el optimismo.

Era la última noche para reivindicarse y pedir presencia. La aprovecharon pocos, sinceramente: Gibi, presente en ataque, atento a las correcciones atrás; Morante, que demuestra buen pie y también pocas manías para ayudar sin balón; Lass, un pulmón; y Abel Ruiz, de nuevo goleador después de una sequía demasiado larga. Algunos se quedaron en terreno neutral, como Van de Beek y Bryan Gil, propositivos y con continuidad, pero con la misma sensación de «sí, pero no» que desprenden. Y seguro que se quedaron cortos Dawda, desafinado ante la portería; Krapyvtsov, con una inseguridad contagiosa en las acciones serias; y Pyshchur, que debía ser titular, pero no entró hasta el tramo final y todavía dejó más incertidumbres. Más allá de las individualidades, lo que está claro es que el colectivo volvió a suspender.

El Nàstic fue un rival amable hasta la segunda parte. Al principio sufrieron poco los gerundenses, pero siempre que lo hicieron fue corriendo a la espalda. Almansa fue un incordio para Gibi. La guinda se la llevó Prohens, que tuvo la ocasión más clara a los ciento ochenta segundos: Francés se comió un pase al espacio, Krapyvtsov dudó en la salida, pero el delantero mallorquín no acertó. Menos mal.

Abel, un año después

Sí acertaría Abel Ruiz, que quiere hacer bueno el dicho de que a la tercera va la vencida. Como tercera se entiende temporada, porque con las dos primeras lo mejor que se puede hacer es olvidarlas. El valenciano se ganó un buen espacio en la frontal y, previa asistencia de Álex Moreno, tuvo todo el tiempo del mundo para controlar y fusilar. Después, soltaría el aire acumulado durante meses y meses para levantar el brazo y sonreír. Quién sabe si de reojo miró hacia la portería otra vez, para comprobar que el balón había entrado de verdad. No marcaba desde el 19 de julio de 2025 en Olot, en un amistoso de hace más de un año, correspondiente al curso pasado. En toda la temporada no marcó ni un solo gol. El último en partido oficial data del 3 de febrero de 2025, contra Las Palmas. Aquel día, Cillessen le detuvo un penalti.

Ojalá la acción represente un cambio en el olfato del ex del Braga, todavía perseguido por los desengaños acumulados por el colectivo desde su llegada. Con el 0-1, los hombres de Quique Álvarez acumularon dominio, pero no más goles. Lo rozaron Bryan Gil, con la característica conducción en diagonal y un disparo cruzado desde el interior del área, y, sobre todo, un ‘nueve’ de las comarcas gerundenses, Dawda Camara, que falló cuando no podía hacerlo, en una ocasión prácticamente ante Ayesa, que sacó una buena mano al disparo teledirigido de su adversario. El jugador de Banyoles se tapaba la cara con las manos. La imagen contrastaba completamente con la de Abel.

Después del descanso las sensaciones cambiaron y el Nàstic, con las ideas más claras, dio la vuelta a la tendencia. El juego gerundense, ya plano, como si el trabajo estuviera hecho, no inquietó; pero el peligro llegó con la estrategia. Francés, que debe dar un paso adelante para convertirse en el líder que todos esperan que sea, remató al larguero. El premio local llegó a menos de diez minutos para el final, con una secuencia de buenas decisiones locales y malas decisiones visitantes que provocaron el gol de Meshak. La apatía volvió a ser incomprensible: el Girona acabó encerrado en su área, apretado por el Nàstic y pidiendo la hora.

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Fuente: Diari de Girona