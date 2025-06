Dawda: media vida en el Girona y goles para un ascenso

Recibió un balón desde el centro del campo, le ganó la espalda a la defensa del San Fernando y se plantó solo en el área rival para superar a David Ramírez, primo del exjugador del Girona, Juanpe, con un golazo imposible para el portero canario. Dawda Camara (Banyoles, 2002) se ha erigido en el héroe del Girona B en el play-off. El delantero ya es el pichichi del equipo que dirige Quique Álvarez en la promoción de ascenso a Segunda RFEF con tres dianas, tras marcar el pasado domingo contra el conjunto de Israel Quintana y ver portería también en las anteriores eliminatorias contra el Peralada y el Badalona.

En cuanto fue consciente de ello, corrió a celebrar la ventaja por 1-0 al córner donde, desde la pequeña grada que hay en Riudarenes, le aplaudían el exentrenador del filial, Narcís Pèlach 'Chicho', y el excapitán rojiblanco Àlex Granell. Dawda también lleva el brazalete con la senyera en el brazo izquierdo y sabe lo importante que es tener su aprobación. Algún día, quién sabe si llegará ser el líder del primer equipo, como hizo el excentrocampista gerundense hasta el 2021; de momento, sabe que debe seguir cargando con el peso del filial y conseguir el ansiado el ascenso a Segunda RFEF. El resto ya vendrá.

Media vida

Dawda lleva media vida, literalmente, en el Girona. El 'banyolí', de 22 años, fichó por el club rojiblanco en el 2014 procedente del Porqueres, donde lo entrenaba su hermano, un histórico del fútbol gerundense, Sile Camara. Los 88 goles que había marcado aquella temporada, siendo alevín de primer año, le sirvieron para que los 'gironins' lo quisieran dentro de su estructura y la relación sigue intacta hasta ahora -tiene contrato hasta el 2026-. En noviembre de 2021, Michel Sánchez le hizo debutar en Segunda División en el campo del Tenerife, donde siete meses más tarde, el 19 de junio de 2022 -hoy hace tres años-, celebraría el ascenso a Primera División formando parte de la expedición del Girona. En el curso 2021-22, también se estrenó con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Calvo Sotelo de Puertollano, fue titular (1-5).

"Él estaba en Tenerife. Dawda fue partícipe del ascenso. En aquella época, a menudo iba convocado con el primer equipo y recuerdo las videollamadas previas a los partidos en los estadios del Eibar o del Huesca. Para cualquier jugador de la base del Girona, su ilusión es estar con sus ídolos, que todavía son ídolos (puntualiza), y desean que algún día puedan ser compañeros. Ir a entrenar con el primer equipo es un premio. Aparte de que hay muy buen rollo porque él es un chaval de la casa de toda la vida. Ha mamado Girona desde pequeño", rememora Sile.

En su casa, son conscientes de que "si tiene que venir otra oportunidad, vendrá": "Siempre le digo que él es jugador del filial y tiene que trabajar, jugar y disfrutar con el filial. El Girona no deja escapar a las perlas. En el primer equipo están Valery y Artero, que son gerundenses. Quizá faltaría la figura de un delantero, pero tenemos a Stuani que se siente un gerundense más. No depende de él. Si algún día llega, bien y, si no, también".

En abril de 2023 una grave lesión frenó en seco el crecimiento de Dawda. El delantero banyolí, que llevaba 10 goles con el Girona B y acababa de ser convocado por la selección absoluta de Mauritania para los partidos de clasificación para la Copa de África, tuvo que pasar por quirófano tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. "La lesión llegó justo cuando estaba en su 'prime'. Marcaba goles de todo tipo, jugaba y se sentía importante. En casa estábamos muy ilusionados y en el barrio, en Banyoles, también le animaba todo el mundo. Fue un duro golpe anímicamente porque todo se le fue en un segundo por un mal gesto. Tuvo el apoyo de su familia, amigos y de mucha gente. Fue una suerte porque si no te curas bien, también en lo psicológico, cuesta mucho", explica el hermano mayor de los Camara.

Como se ha demostrado esta temporada, Dawda ha recuperado su mejor versión. Lo corrobora Sile: "Está volviendo a coger su 'prime'. Está muy contento porque se siente importante. Tiene un rol muy significativo en el campo y, también, en el vestuario. La gente le tiene mucho cariño. Es que lleva muchos años...".

Tercer play-off

El futbolista de Banyoles afronta su tercer play-off con el filial, tras caer en las semifinales ante el Cerdanyola en 2021 y ante el Olot en 2022. "Tiene muchas ganas de poder conseguir el ascenso. Contra el Cerdanyola, era su primer año de juvenil y Axel (Vizuete) le había llamado varias veces con el Girona B. Fue un golpe bastante duro, aunque pienso que no lo asimiló demasiado. Ahora, en cambio, es más consciente de ello. Sabe la importancia que tiene para el club y los jugadores, individualmente. Es muy importante sacar un buen resultado el domingo", apunta Sile. La familia de Dawda, que ya había buscado los vuelos para ir a Las Palmas, ha tenido que descartar el viaje porque el San Fernando no ha reservado sitio para los rojiblancos en el estadio Eleuterio Valerón con capacidad para 850 personas. "Hay gente que se arriesgará, pero nos han recomendado que no vaya ningún familiar porque no daban entradas para los jugadores del Girona", dice.

Sea como fuere, Sile y su familia intentarán seguir el partido desde la distancia a pesar de que les será complicado porque ninguna televisión hará la retransmisión de la final del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Si vuelve a marcar Dawda como en la ida, sabe que tendrá unos nachos esperándole en casa como recompensa. "Tenemos una apuesta con él y mi esposa. Cada vez que marca, le hacemos unos nachos en casa. Por eso, nos señaló a Riudarenes cuando marcó. El otro día coincidió en que era el cumpleaños de la pequeña y pudimos celebrarlo haciendo unos nachos". Que así sea.