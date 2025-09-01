Dawda Cámara, cedido al Cádiz

Dawda Camara (04/11/2002) se foguerá en LaLiga Hypermotion. Girona y Cádiz llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero hasta final de curso. Natural de Banyoles, renovó recientemente hasta 2027 y obtuvo ficha de primer equipo. De hecho, se estrenó en el once de Míchel en la derrota en La Cerámica.

Formado en el fútbol base 'gironí', Dawda personifica el esfuerzo y amor por el escudo, trabajando incansablemente para, tras superar una grave lesión, ser uno de los artífices del ascenso del Girona B a Segunda Federación, convirtiendo hasta cinco goles en la promoción de ascenso. Un delantero que destaca por su velocidad, potencia y desequilbrio en los metros finales. Aporta, sobre todo, mobilidad y profundidad arriba.

Con la llegada de Vanat, que refuerza una delantera que ya cuenta con el aún lesionado Abel Ruiz y Cristhian Stuani, la cesión beneficia a todas las partes. El cuadro gaditano añade en su comunicado que está previsto que viaje este martes.

También internacional con las categorías inferiores de Mauritania, "una de las grandes promesas" de la cantera 'blanc-i-vermella' cogerá rodaje en la categoría plata del fútbol español. Sumará minutos, adquirirá madurez y podrá demostrar todo su potencial en el Cádiz de Gaizka Garitano.