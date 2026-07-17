David López renueva con el Girona hasta junio de 2027

El Girona y David López han acordado ampliar su relación contractual hasta junio de 2027. El defensa catalán, que terminaba contrato el pasado 30 de junio, continuará una temporada más vinculado al conjunto rojiblanco.

Con esta renovación, el club garantiza la permanencia de uno de "los jugadores con más experiencia" dentro del vestuario. A sus 36 años, López acumula ya cinco temporadas defendiendo la camiseta del Girona, al que llegó en el verano de 2022 procedente del RCD Espanyol.

Desde su llegada a Montilivi, el central se ha convertido en una pieza importante en una de las etapas más exitosas de la historia del club.

Formó parte del equipo que logró la histórica clasificación para la Liga de Campeones y fue protagonista al marcar el primer gol del Girona en la máxima competición europea, ante el Feyenoord, en octubre de 2024.

Quinta campaña como futbolista rojiblanco

Aunque las lesiones redujeron su participación durante la recta final de la pasada temporada, el Girona ha decidido apostar por su continuidad por su experiencia, liderazgo y capacidad para aportar estabilidad al grupo. López afrontará así su quinta campaña como futbolista rojiblanco.

Nacido en Barcelona el 9 de octubre de 1989, David López se formó en las categorías inferiores del Espanyol. Antes de asentarse en el primer equipo perico, pasó por cesiones en el Terrassa, el Leganés y el Huesca.

En 2014 vivió su primera experiencia internacional tras fichar por el Nápoles, equipo con el que conquistó la Supercopa de Italia. Dos años después regresó al Espanyol, donde se convirtió en uno de los referentes del vestuario y llegó a ejercer como capitán.

En 2022 comenzó su etapa en el Girona, donde ha aportado polivalencia, experiencia y liderazgo, tanto en el centro de la defensa como en la posición de centrocampista. Ahora López seguirá defendiendo la camiseta del Girona mínimo una temporada.