David López critica la gestión del mercado del Girona: "Estamos estancados"

El capitán del Girona, David López, reconoció tras la derrota frente al Arsenal en el 49º Trofeo Costa Brava que el equipo necesita refuerzos para luchar por regresar a Primera División.

"El equipo está estancado. De momento no viene nadie más, es la situación que tiene el club", afirmó en la zona mixta, mostrando su deseo de que la entidad consiga mejorar la plantilla durante este mercado de fichajes. En ese sentido, el central señaló la necesidad de reforzar el eje de la defensa: "Ahora mismo, en el primer equipo, como centrales solo estamos Francés y yo", comentó con preocupación.

Preguntado por el bloqueo en los despachos de Montilivi, López respondió: "Estamos bloqueados. Espero que el club pueda avanzar y hacer los cambios que sean necesarios". Unos movimientos que, según el capitán, podrían depender de la falta de salidas: "No sé si depende de las salidas, pero entiendo que sí".

A pesar de la derrota, López aseguró que también pueden extraerse conclusiones positivas del encuentro: "El Arsenal nos ha puesto las cosas muy complicadas, pero podemos sacar aspectos positivos", valoró.

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Por otro lado, se mostró satisfecho por continuar una temporada más en el conjunto rojiblanco: "Estoy contento de seguir un año más", concluyó lanzando un mensaje a la afición sobre la ambición del equipo: "Tenemos que tener la mentalidad de ganar la liga".