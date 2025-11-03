Unos datos que invitan a pensar lo peor: el Madrid, en el horizonte

Las sensaciones invitaban al optimismo. La sonrojante derrota ante el Levante marcó un antes y un después en un Girona que cambió el chip y empezó a exhibir brotes verdes en San Mamés. A partir de ahí, sumó otro valioso empate ante el Espanyol y, una semana más tarde, obtuvo el primer triunfo del curso contra el Valencia en Montilivi. Compitió de tú a tú ante el Barça en Montjuïc y, pese a el gol de Araujo cayese como un jarro de agua fría, la mejora en el juego y en la actitud de la plantilla fue más que notoria. Pero algo se torció durante la visita del Real Oviedo... y la caída se confirmó con la durísima derrota en el Coliseum.

Sí, el equipo no sufrió en exceso ante el Getafe. De hecho, estuvo mejor plantado en una primera mitad en la que dispuso de más ocasiones y provocó la reacción de un José Bordalás que introdujo hasta tres modificaciones al descanso. Pero no controló los detalles. No lo pudo definir mejor Míchel: "En dos acciones a balón parado hemos perdido el partido". "Siento que teníamos el partido donde queríamos durante la mayoría del encuentro", lamentó.

GETAFE, 31/10/2025.- El técnico del Girona, Michel, durante el encuentro correspondiente a la jornada 11 de Laliga EA Sports que han disputado hoy viernes frente al Getafe en el Coliseum de la localidad madrileña.

Preocupante

Para nada importa que las sensaciones mejoren si los resultados no llegan. Dicho de otra manera, el Girona debe olvidarse de intangibles y darle la vuelta a una dinámica preocupante. Tres partidos que se percibían como tres finales. Triple oportunidad para recuperar el rumbo antes de encarar el parón de selecciones de noviembre.

Pero el empate ante el cuadro carbayón fue insuficiente y la derrota en el Coliseum un golpe bajo tremendo. Por ello, todo lo que no sea sumar tres puntos ante unos babazorros impulsados tras vencer al Espanyol... complicaría mucho el asunto. Cabe recordar que los catalanes visitarán La Cartuja y recibirán al Real Madrid tras la próxima ventana internacional.

Los jugadores del Girona tras encajar el cuarto gol durante el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Girona

Por difícil que pueda parecer, no queda otra que ver el vaso medio lleno. Las estadísticas, eso sí, no acompañan: el Girona suma siete de 33 puntos posibles. Un triunfo, cuatro empates y seis derrotas. Más chocante aún es el siguiente dato: 20 puntos de los últimos 90 y cuatro victorias en las últimas 30 jornadas.

Frágiles

Echemos un vistazo al balance goleador de los de Míchel: 10 a favor y 26 en contra. Tres de esos tantos, por cierto, fueron desde los once metros, todos ellos obra del de siempre, de Cristhian Stuani. Los otros siete se los reparten entre Vanat (2), Ounahi (2), Joel Roca (1), Arnau (1) y Witsel (1). Impacta esa cifra de dianas encajadas, pues Gazzaniga solo puso el cerrojo ante el Espanyol y recibió alguna que otra goleada, como la del Rayo o la del Levante. Krapyvtsov le sustituyó ante el Villarreal en La Cerámica tras su expulsión en la jornada inaugural y encajó cinco goles.

Mario Martin of Getafe CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Girona FC at Coliseum de Getafe stadium on October 31, 2025, in Getafe, Spain.

No será el peor colista de las cinco grandes ligas, pues ese título se lo otorga un Wolverhampton que no levanta cabeza y suma dos puntos. Pero sí el equipo con peor registro de goles encajados (26), empatado, eso sí, con el Metz, penúltimo en la Ligue 1. Los Wolves recibieron 22 dianas, por las 21 del Augsburgo - decimocuarto - o las 16 de Fiorentina, Hellas Verona y Torino en Italia.

La receta para salir del pozo parece clara: trabajo, esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, una mayor efectividad en ambas áreas. Van solo once jornadas, pero el tiempo se agota...