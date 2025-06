Danjuma: "Míchel me llamó y me convenció"

Arnaut Danjuma reflexionó sobre su experiencia en el Girona tras una temporada muy irregular en Montilivi. En declaraciones para Voetbalzone, el delantero neerlandés analizó su cesión desde el Villarreal, marcada por la irregularidad. Su rendimiento estuvo lejos del nivel que mostró en etapas anteriores y, aunque dejó algún destello de su calidad de manera puntual, no logró consolidarse como una pieza clave para Míchel.

El extremo neerlandés empezó analizando su curso en Girona. “Ha sido una temporada difícil, pero también positiva”, valoró un Danjuma que fue muy bien recibido en el vestuario 'gironí', que contaba con dos compatriotas suyos: Donny van de Beek y Daley Blind.

Cedido por el Villarreal, el atacante destacó el esfuerzo del equipo en un año exigente: “Era la primera vez que el club disputaba tres competiciones y fue bonito ver cómo se adaptó al calendario y al nivel de los rivales”. Para muchos, incluido él mismo, fue una experiencia nueva. “Todos aprendimos algo”, sentenció.

La llamada de Míchel, clave para su fichaje

Danjuma también desveló cómo se fraguó su llegada al conjunto de Míchel: “El entrenador me llamó personalmente, me transmitió su confianza y me convenció con el proyecto que estaban construyendo”. Pese a no haber tenido el protagonismo esperado, el atacante aseguró estar orgulloso de su paso por Montilivi: “El Girona es un club pequeño y lo vimos competir de tú a tú contra los grandes”, subrayó.

Danjuma ante el Betis / EFE

Con contrato en vigor con el Villarreal hasta 2026, su futuro inmediato sigue en el aire. El conjunto castellonense ha sellado una plaza de Champions para la próxima temporada, pero su regreso a La Cerámica aún no es definitivo. “He hablado con el presidente y, en principio, la idea es que vuelva tras la cesión. Pero el fútbol es impredecible”, admitió.

Ofertas del extranjero

Pese a ello, Danjuma no descarta volver a hacer las maletas pronto. “Hay interés desde el extranjero, así que me estoy preparando para estar en la mejor forma posible y luego valoraré las opciones”, explicó.

Barcelona - Girona | El gol Danjuma

Entre los posibles destinos, no cerró la puerta a repetir una experiencia como la vivida en Girona, ni tampoco a buscar una aventura más rentable a nivel económico. “Si surge un proyecto interesante o algo similar a lo que encontré en el Girona, siempre se puede considerar”, concluyó. ¿Dónde dará su próximo paso?