Danjuma: "Jugar Champions ha tenido peso en mi decisión"

Arnaut Danjuma se convirtió en nuevo jugador del Girona sobre la bocina. El jugador firmó procedente del Villarreal y en calidad de cedido durante el último día de mercado. El delantero disputó sus primeros 45 minutos ante el Sevilla y este martes ha sido presentado como nuevo jugador gironí.

El jugador neerlandés se ha mostrado muy feliz de incorporarse al Girona y reconoce que el jugar Champions ha sido un gran aliciente para su incorporación: "Claro que tiene peso en mi decisión jugar la Champions League, para mí es una buena oportunidad, también para el club, la ciudad y la afición. Jugar la Champions es muy especial y es uno de los motivos por los que he venido a Girona. Vengo aquí porque el míster me ha dicho muchas cosas que me gustan y me gusta mucho cómo han jugado el pasado año. Me encanta el proyecto y los compañeros", afirma.

Sobre el objetivo en el torneo continental, afirma que no deben ponerse techo y pone como ejemplo a su anterior equipo: "El Girona es un club especial. No es el mayor club del mundo, pero es muy familiar y quieren hacer las cosas bien. Este es el primer año de Champions, pero yo con el Villarreal llegué a semifinales. No solamente queremos jugar, queremos competir y ganar".

"ESTOY FELIZ DE ESTAR A LAS ÓRDENES DE MÍCHEL"

Danjuma, preguntado por cuál es la posición en la que se siente más cómodo, afirma que jugará donde le diga Míchel: "No importa donde juegue, si de extremo o de delantero, importa donde me quiera poner el míster. Él sabe de mi calidad, le gusta mi velocidad y el uno contra uno. Puedo aportar gol y le gusta mi versatilidad, ha habido feeling, todo el mundo me hablaba bien de él y todo lo que ha hecho en el Girona es increíble. Estoy feliz de estar a sus órdenes, estoy 100% en el proyecto y con los compañeros", explica.

"TENER COMPETENCIA ES IMPORTANTE"

Sea de '9' o de extremo, el neerlandés no lo tendrá fácil para ganarse la titularidad. Míchel tiene donde elegir con jugadores como Abel Ruiz, Bryan Gil, Tsygankov, Asprilla, Miovski, Stuani, entre otros. Danjuma no ve un problema la fuerte competencia y afirma que es positivo para el equipo: "Tener competencia es importante para mí y es lo que necesita también el equipo, ya que competiremos en liga y Champions."

El delantero ha explicado que sus compatriotas Donny Van de Beek y Daley Blind lo convencieron para firmar por el Girona: "Cuando llegué, fue como volver casa. Hablé con Donny Van de Beek y Daley Blind y me dijeron que el club era muy bueno para mí. Las sensaciones son importantes. Cuando se cambia de club quiero sentirme bien y necesito estar a gusto. Donny y Daley dijeron que el club era muy familiar y que siempre me van a ayudar con todo. Llevo menos de una semana y todo el mundo me ha ayudado", concluye.