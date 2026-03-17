Daley Blind, el "mejor de LaLiga" en lectura de juego

"La lectura de juego que tiene Daley Blind en la construcción es de un nivel, para mí, 'top'. Quizás el mejor de LaLiga en ese sentido", así elogió Míchel al neerlandés tras el contundente 3-0 sobre el Athletic Club el pasado sábado. El Girona echó el cerrojo por quinta vez en lo que va de curso gracias a un inconmensurable Paulo Gazzaniga y a la fiabilidad y seguridad que aportó la inédita pareja de centrales formada por Alejandro Francés y Daley Blind.

El maño rayó a buen nivel en el eje en sustitución del sancionado Vitor Reis y se complementó a la perfección con un Daley Blind que demostró, por enésima vez, que la edad es sólo un número. Él, a sus 36 años (9/3/1990) recién cumplidos, se encuentra en su segunda o tercera juventud.

Escuela Ajax

Que un futbolista de su caché recalase en Montilivi - hará en verano tres años - era todo un regalo, más aún si su compromiso y dedicación por el club iban a ser ejemplares. Es un profesional de la cabeza a los pies. Tácticamente muy dotado (ADN Ajax corre por sus venas), no necesita ser ni el más veloz ni el más robusto porque su inteligencia le hace ir siempre dos pasos por delante del resto.

Siempre bien ubicado sobre el césped, saca el balón - con sangre fría - desde atrás con criterio. Sin él, tiene esa intuición para adelantarse a su rival y detectar cuál será su próximo movimiento para evitarlo. En definitiva, que Míchel y el Girona tienen mucha suerte de tener a un tipo como Daley en su equipo.

Daley Blind tiene una lectura de juego brillante / @GironaFC

De 'masterclass' en 'masterclass' va el nacido en Ámsterdam, que ante el Athletic volvió a dar cátedra en el terreno de juego. Un 94% de precisión en el pase (50/53) - con un acierto del 100% en campo propio - es la clara muestra de que, en construcción, los catalanes firmaron un encuentro brillante.

Lo celebró Míchel en rueda de prensa: "El Athletic es el equipo que más recupera en campo rival de LaLiga y hoy han recuperado mucho más atrás, eso quiere decir que mis jugadores han tenido el balón con mucha personaldiad en zonas peligrosas. Eso no se trabaja si no es con el talento o la mentalidad, por mucho que yo quiera, quien tiene que dar el pase o recibirlo son ellos".

Asoma el Ajax

El pasado mes de febrero, ante el Alavés, disputó su partido 100 con la elástica del Girona. En verano de 2024 extendió su vinculación, que finalizaba en 2025, hasta el próximo 30 de junio de 2026. En marzo de 2025, según informó SPORT, reavivó el deseo de volver al Ajax, club en el que pasó la mayor parte de su carrera.

Unos meses más tarde, en junio para ser exactos, mantenía vivo el deseo de regresar al club de su vida. Su padre, Danny Blind, anteriormente en el Consejo de Administración del conjunto 'ajacied', insistió en un retorno que no se dio. El Ajax movió ficha para incorporarle en el pasado mercado inviernal, pero Blind estaba - está - 100% comprometido con la causa.

Noticias relacionadas

Según informó 'VoetbalPrimeur' y pudo confirmar SPORT, el reencuentro apunta a darse en verano, una vez quede libre. Aún queda mucha temporada por delante, pero en Girona cruzan los dedos para seguir disfrutando de la clase de Daley Blind.