Daley Blind, muy contento en Girona: "Todo está encajando"

El defensor ha disputado nueve partidos en LaLiga, ocho de ellos como inicialista “He jugado casi todo y también nos lo pasamos muy bien con mi familia”, comentó el neerlandés

Cuando se anunció que Daley Blind firmaría por el Girona después de medio año en el Bayern Múnich, mucha fue la sorpresa. Y en Montilivi los primeros, sabiendo que se hicieron con un jugador de categoría internacional, con experiencia en grandes citas, y un líder que Míchel añoraba para que el proyecto siguiera creciendo. No ha sido de otra forma: nueve partidos disputados esta temporada en la zaga de un equipo revelación en LaLiga.

A sus 33 años, Blind sigue aportando lo suyo a la élite futbolística eurpea. Y está encantado de hacerlo en Girona: “Cuando se enteraron de que no iba a seguir en el Bayern, inmediatamente me contactaron. Siempre tuve la idea de que la liga española me vendría mejor, más que la inglesa. En Inglaterra y Alemania el juego es más ‘de atrás hacia delante’, donde un equipo contrarresta al otro. En España hay más preparación para el ataque”, confesó el neerlandés en una entrevista al portal ‘AD’ durante sus días con la selección de los Países Bajos.

Desde su debut oficial el 12 de agosto con el empate 1-1 ante la Real Sociedad, Blind se ha fortalecido como buena opción para la zaga rojiblanca. Con él como titular, los catalanes acumulan seis triunfos y solo una derrota -a sufrida contra el Real Madrid-. En el partido ante el Villarreal, Blind ingresó un par de minutos también para presenciar otro triunfo 1-2 en La Cerámica.

Esta continuidad le tiene muy satisfecho con el proyecto de Míchel: “He jugado a casi todo. También nos lo pasamos muy bien con la familia, así que sí, todo está encajando en este momento”, comentó, también argumentando la importancia de la establidad familiar encontrada en Girona.

Su felicidad es tal que lamenta no haber llegado antes: “Lo hubiera querido toda mi vida. Levantarse todos los días con el sol. Pero nunca antes había estado cerca de un club español”, zanjó.