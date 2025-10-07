Los cuatro internacionales del Girona: la vuelta de Witsel y el 'no' a Tsygankov

La segunda ventana FIFA de la temporada le viene como anillo al dedo a un Girona que cosechó su primer triunfo ante un combativo Valencia en Montilivi. Un derechazo inapelable de Vanat abrió la lata y un remate de Arnau a un centro de Asprilla - que primero conectó el ariete ucraniano - se impuso al empate de Diego López. Se sudó tinta y se sufrió, sobre todo, en un tramo final con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Iván Martín.

Los de Míchel visitarán Montjuïc el próximo sábado 18 de octubre para enfrentarse a un Barça que viene de encajar una durísima derrota en el Sánchez-Pizjuán pero será todo un hueso duro de roer. Y en estas dos semanas podrá el técnico vallecano tanto recuperar efectivos como continuar afinando detalles en una plantilla que lleva semanas exhibiendo brotes verdes.

Vuelve Witsel

No tendrá a su disposición, eso sí, a los cuatro futbolistas citados con sus respectivas selecciones para disputar compromisos de clasificación para el Mundial 2026 o amistosos de preparación: Axel Witsel, Dominik Livakovic, Vladyslav Vanat y Yaser Asprilla. Una convocatoria especial, sobre todo, para un Witsel que regresa a los 'Red Devils' tras 16 meses de ausencia.

Doha (Qatar), 01/12/2022.- Andrej Kramaric (R) of Croatia in action against Axel Witsel of Belgium during the FIFA World Cup 2022 group F soccer match between Croatia and Belgium at Ahmad bin Ali Stadium in Doha, Qatar, 01 December 2022. (Mundial de Fútbol, Bélgica, Croacia, Catar) EFE/EPA/Rolex dela Pena / Rolex dela Pena

"Axel está jugando muchos minutos en el Girona y es un líder. Es un elemento importante para llevarnos al Mundial en 2026. Será importante en ausencia de Tielemans y Lukaku ya que necesitaba un jugador con más experiencia", expresó Rudi Garcia sobre el 132 veces internacional, que disputó su último partido con Bélgica en un amistoso ante Luxemburgo en junio de 2024.

Marcha atrás con Tsygankov

Ucrania convocó a un Viktor Tsygankov que no se viste de corto desde la segunda jornada liguera y se reincorporó a los entrenamientos este martes. Delfí Geli reconoció en la previa de la visita del Valencia que "es evidente que es un poco raro que vaya con la selección si no juega con nosotros" y la selección ucraniana dio marcha atrás y desconvocó al '15' del Girona, que continúa con su puesta a punto.

Sí que irá un Vladyslav Vanat que suma dos dianas en cuatro partidos y está demostrando ser el '9' que tanta falta hacía en la plantilla. Como suele ser habitual, Dominik Livakovic- que aún no ha debutado con la camiseta 'blanc-i-vermella' - defenderá la portería de Croacia. Yaser Asprilla, por su parte, se enfrentará a México en Texas y a Canadá en Nueva Jersey con la selección Colombia.