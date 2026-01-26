A por la cuarta consecutiva con el interrogante de Ter Stegen

No hay tres sin cuatro. Nos permitimos el lujo de adaptar el lema para referirnos a un reforzadísimo Girona que recibe esta noche a un Getafe que no está precisamente en su mejor momento con el objetivo de sumar su cuarto triunfo consecutivo en LaLiga EA Sports y acercarse, aunque Míchel insista en los "42 puntos" y en mantener los pies en la tierra, a las plazas europeas.

El cambio de año no pudo sentar mejor a un Girona que se apunta un pleno de victorias en lo que va de 2026, ante Mallorca, Osasuna y Espanyol. Enterró un 2025 para olvidar y se propuso sacar su mejor versión para, tras el triunfo en Son Moix, salir de una vez por todas de un descenso que llevaba cuatro meses amargándole la existencia.

Así, logró los mismos puntos en los últimos cinco partidos que en las primeras 15 jornadas del campeonato, gracias, en gran parte, a los siete goles que se reparte la dupla ucraniana, formada por Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, ambos en estado de gracia.

Vanat, de penalti, adelantó al Girona en el RCDE Stadium / Gorka Urresola

Noche especial

Montilivi se viste de gala para albergar un encuentro que, pese a caer en lunes y ser a las 21:00h, se prevé emocionante. Sobre todo porque podría producirse el debut del fichaje más mediático de la historia del club catalán: Marc-André ter Stegen. El meta alemán será el protagonista indiscutible de la noche. También debutarán las otras dos caras nuevas, Claudio Echeverri y Fran Beltrán, pero difícilmente lograrán igualar la expectación que rodea al futbolista cedido por el Barça.

Gazzaniga, en el duelo contra el Espanyol / Gorka Urresola Elvira

La principal incógnita del once titular de Míchel se encuentra, precisamente, en la portería. Ter Stegen está inscrito en LaLiga y "está disponible", según confirmó el propio técnico. Sin embargo, aún no tiene dorsal. "Puede tener cualquier número si está libre. La realidad es que esperamos que Livakovic salga lo más pronto posible porque él también lo quiere así”, añadió.

¿Gazzaniga o Ter Stegen?

No dio pistas sobre quién será el elegido bajo palos, pero sí dejó claro que "nos hace mejores y estamos en un momento que necesitamos a los mejores jugadores". Y, aunque la lógica invite a pensar que, tarde o temprano, Ter Stegen se hará con la titularidad, también es de sentido común mantener al de Murphy en el once porque está en un magnífico estado de forma y porque el alemán lleva muy pocos entrenamientos bajo las órdenes de Míchel.

Ter Stegen se entrena en Montilivi en la previa del Girona-Getafe / Girona FC/Nuri Margui / DDG

El vallecano, además, nunca le retiró la confianza a un Gazzaniga cuestionado, sobre todo, en el inicio liguero. Veremos si Míchel le da a Ter Stegen la llave a la titularidad de inmediato o aguantará al argentino. Esta noche saldremos de dudas. Otra de las dudas se encuentra en la medular. Con Arnau sancionado, Míchel tendrá que ingeniárselas para elegir al sustituto de un Axel Witsel que sigue siendo duda para el encuentro. Una opción podría ser Fran Beltrán, a quien conoce bien de su etapa en el Rayo Vallecano.

Un Getafe en horas bajas

Enfrente, se encontrará el Girona a un equipo que vive el peor momento del curso que suma seis encuentros sin conocer la victoria. La última vez que el Getafe saboreó la victoria fue el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche. En los despachos se trabajó duro para satisfacer las demandas de José Bordalás y llegaron un total de cuatro caras nuevas: Martín Satriano, Sebastián Boselli - aún no inscrito -, Zaid Romero y Luis Vázquez.

El entrenador del Getafe, José Bordalas, durante un partido de LaLiga EA Sports. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

No viajan a Girona por lesión Abdel Abqar, Borja Mayoral, Abu Kamara y David Cordón Mancha 'Davinchi'. Este último sufrió esta semana una desgracia que conmovió a toda la familia azulona: la muerte de su padre, David Cordón Cano, fallecido en uno de los trenes accidentados en la localidad cordobesa de Adamuz. Sus compañeros tratarán de dedicarle la victoria.