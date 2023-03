El Girona se queda sin premio a su esfuerzo ante el Getafe

Los de Míchel perdieron 3-2 en el Coliseum Iban 3-0 abajo y lograron acercarse, aunque se fueron con las manos vacías

Con una ventaja de tres tantos al descanso, el Getafe jugó con fuego y estuvo a punto de inmolarse ante el Girona, que despertó en el segundo acto para rozar el empate que se terminó escapando en LaLiga Santander, dejando el luminoso del Coliseum Alfonso Pérez en 3-2.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander GET 3 ________________ 2 GIR ALINEACIONES Getafe Soria; Damián (Iglesias, 71'), Djené, Duarte, Alderte, Portu; Algobia (Aleñá, 71'), Maksimovic, Munir (Milla, 71'); Borja Mayoral y Enes Ünal (Seoane, 92'). Girona Gazzaniga; Arnau (Miguel Gutiérrez, 45') Bueno, Juanpe (David López, min. 45), Javi Hernández (Stuani, 80'); Oriol Romeu; Tsygankov, Aleix García (Valery, 45'), Borja García, Riquelme (Reinier, 71'); y Castellanos. Goles 1-0 M 2 Enes Ünal. 2-0 M. 13 Enes Ünal. 3-0 M. 43 Borja Mayoral. 3-1 M. 54 Taty Castellanos. 3-2 M. 80 Miguel Gutiérrez. Árbitro Martínez Munuera (valenciano). T.A.: Algobia (45'), Djené (69'), Duarte (70'), Maksimovic (90'), Milla (92') / Javi Hernández (13'), Riquelme (25'), Bueno (91') y Miguel Gutiérrez (94'). Incidencias Coliseum Alfonso Pérez. 9.802 espectadores.

Munir El Haddadi, una de las novedades del once de Quique Sánchez Flores, apretó la salida del balón del Girona y encontró premio. Arnau, muy timorato, entregó mal la pelota a Santi Bueno y el delantero marroquí del Getafe cedió la pelota a Borja Mayoral, que a su vez asistió a Enes Ünal. El turco, con toda la portería para él, no falló y a los cuatro minutos adelantó a sus compañeros.

El Getafe no pisó el freno y obtuvo su segundo premio al cuarto de hora, cuando Javi Hernández tocó con la mano un centro de Portu. Ünal no falló desde los once metros y se apuntó otro tanto con el que superó a Roberto Soldado y se convirtió, con treinta goles, en el cuarto máximo goleador de la historia del conjunto azulón en Liga por detrás de Manu del Moral, Ángel Rodríguez y Jaime Mata.

Al Girona, el doblete de Enes Ünal no le afectó lo más mínimo. Seguía a lo suyo. No se reactivó en ningún momento ante la desesperación de Míchel, que desde el banquillo se quedó sin voz pidiendo a gritos una reacción de sus jugadores.

No llegó. Apenas un disparo de Aleix García desde fuera del área que detuvo sin problemas David Soria. Incluso fue peor, porque Borja Mayoral al filo del descanso, hizo el tercero con un remate desde fuera del área imparable.

La entrada tras el descanso de Miguel Gutiérrez, David López y Valery Fernández cambió el devenir del duelo. El Taty Castellanos y Miguel Gutiérrez generaron mucha incertidumbre con el 3-2 y el Getafe, durante veinte minutos, aguantó como pudo el chaparrón. Su buena primera parte, con el impulso de Enes Ünal, fue suficiente para sortear una tragedia que finalmente no llegó.