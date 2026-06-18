Continúa el casting en el Girona para encontrar nuevo entrenador

El próximo miércoles se cumplirá un mes desde que el Girona certificó su descenso a Segunda División. El empate ante el Elche en Montilivi (1-1) condenó al equipo de Míchel a la categoría de plata, poniendo fin a un ciclo exitoso con el técnico madrileño al frente.

Desde entonces, Míchel ha firmado por el Ajax y el Girona ha anunciado dos incorporaciones que ya tenía cerradas desde enero: el ucraniano Oleksandr Pyshchur y el blanense Izan González. Además, el Birmingham ha ejecutado la opción de compra sobre Jhon Solís. Más allá del anuncio de los precios de los abonos, poco más ha sucedido. Veinticinco días después del desenlace, el Girona sigue rastreando el mercado de entrenadores a la espera de encontrar al candidato ideal.

Los contactos y llamadas desde la dirección deportiva han sido numerosos. Muchísimos. Sin embargo, por ahora no hay acuerdo cerrado. Una de las explicaciones al retraso en el anuncio del nuevo técnico es que el elegido podría seguir compitiendo, algo que dejó entrever Quique Cárcel durante la rueda de prensa de balance de la temporada. Ese factor situaría a Rubi, entrenador del Almería, entre los nombres que están sobre la mesa.

A partir de ahí, el club ha mantenido conversaciones con varios técnicos para conocer su situación, analizar su perfil y valorar su predisposición. Entre ellos figuran García Pimienta, Alessio Lisci y Borja Jiménez. También ha habido contactos con Javi Calleja. El entrenador madrileño, con experiencia en Villarreal, Levante y Alavés, entre otros clubes, es uno de los candidatos mejor posicionados porque encaja con la filosofía del proyecto del City Football Group.

Otro de los técnicos con los que se ha hablado es Jagoba Arrasate. El entrenador vasco parecía destinado a hacerse cargo del Rayo Vallecano, aunque finalmente el club madrileño podría apostar por Beñat San José, procedente del Eibar. También cuenta con buena consideración por parte de la dirección deportiva Sergio Pellicer. El técnico valenciano, exentrenador del Málaga, ha mantenido contactos con el Girona.

Mientras tanto, sigue vigente la opción de Quique Álvarez, técnico del filial y habitual segundo entrenador de Javi Calleja. Asimismo, también se ha producido una conversación con Aday Benítez.

Sea como sea, ya han pasado más de tres semanas y el Girona continúa sin entrenador en un verano en el que el club deberá reinventarse prácticamente por completo, con posibles ventas de futbolistas importantes y la construcción de una plantilla cuyo objetivo será regresar a Primera División.

Como referencia, tras el primer descenso a Segunda en 2019, el club anunció el fichaje de Juan Carlos Unzué como sustituto de Eusebio Sacristán el 13 de junio. Este año, por tanto, los plazos se están alargando más.

Mientras tanto, el Burgos ya ha incorporado a Sergio Francisco, ex de la Real Sociedad, y tanto el Eibar como el Mallorca están pendientes de las salidas de Beñat San José y Martín Demichelis para concretar la llegada de sus respectivos sustitutos.

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En definitiva, el habitual juego de las sillas de los banquillos. Con el añadido del efecto dominó que se genera cada vez que un entrenador encuentra destino. Tic-tac, tic-tac.