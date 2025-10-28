En Directo
Copa del Rey
Constància - Girona, en directo: primera ronda de Copa del Rey en vivo
El conjunto catalán visita las Islas Baleares en su debut en la nueva edición copera
Xavi Turu
¡XI para el Girona!
Míchel con alguna que otra rotacion despues del emapte en casa ante el Oviedo, apuesta por:
Krapyvtsov, Hugo, Stuani, Portu, Abel, Asprilla, Vítor, Jhon Solís, Lass, Salguero y Papa.
¡XI para el Constància!
El conjunto mallorquin saldrá con:
Pau, Damià, Mateo, Miquel, Bartomeu, Mateu, Nico, Marc, Toni, Joan y Pau.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arranca la Copa del Rey y empezamos la retransmisión de este partido entre el Constància y el Girona correspondiente a la primera ronda de la fase de grupos. El encuentro arrancará a las 19:00 horas (CET) en el Nou Camp d'Inca.
