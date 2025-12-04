Confirmado: Abel Ruiz KO lo que resta de año

El partido de segunda ronda de Copa del Rey dejó al Girona una doble nota negativa. Por un lado, la derrota contra el Ourense de Tercera División que le dejaba fuera del torneo del KO; y, por otro, la lesión de Abel Ruiz, quien empezaba a tener minutos después de una larga lesión.

El jugador encendió todas las alarmas durante el encuentro celebrado en O Couto cuando tuvo que abandonar el césped cojeando y con lágrimas en los ojos. El disgusto del rojiblanco dejaba entrever un problema grave aunque había que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

Un día después, con toda la expedición ya en Girona, el reconocimiento médico ha confirmado que Abel Ruiz sufre una rotura muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Según informó la entidad de Montilivi en un comunicado, el tiempo de baja estimado es de al menos 4 semanas.

De esta manera, el #9 del Girona no podrá reincorporarse ya al equipo en este 2025 y se perderá los próximos compromisos ligueros, el primero, el de este domingo a domicilio contra el Elche. Después llegará otro desplazamiento para medirse a la Real Sociedad, el viernes 12 de diciembre. Por último, el 21 de diciembre los de Míchel reciben en Montilivi al Atlético de Madrid antes del parón navideño.