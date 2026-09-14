Confirmada la lesión de Bryan Gil

Bryan Gil estará, al menos, tres semanas alejado de los terrenos de juego. El extremo pidió el cambio tras notar ciertas molestias en su pierna derecha nada más empezar el partido ante el Castellón y encendió las alarmas en Montilivi.

Sufre "una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha", según informó el club catalán sin detallar ningún tiempo de baja. Se estima, eso sí, que el periodo de recuperación ronde las tres semanas.

Bryan tuvo que ser sustituido antes del cuarto de hora de juego del encuentro, dejando su sitio en el césped a Carles Pérez. Su lesión se suma a la baja del también extremo Jastin García y deja a Quique Álvarez con solo dos especialistas en las bandas para el partido del sábado en casa del Cádiz: Yaser Asprilla y Carles Pérez.

Unai Hernández y Portu, que también pueden actuar en dicha demarcación, también causan baja.

Noticias relacionadas

El entrenador del Girona tampoco podrá contar con Abel Ruiz, expulsado contra el Castellón. Todo apunta a que el canterano culé, fichado como agente libre tras rescindir con el Celta, vivirá su primera titularidad el sábado.