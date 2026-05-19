Comunión total en Girona: una semana de 'Orgull Gironí'

El Girona colgó el cartel de 'sold out'. El lunes, a primera hora de la mañana, se habían vendido todas las entradas para la final frente al Elche. Era el primer paso de una semana de 'Orgull Gironí', tal y como tildó el propio club, para reunir fuerzas y motivación de cara al "partido más importante de las historia del club".

Pese a que las sensaciones no sean los mejores, hay alicientes de sobra para hacerlo posible: el equipo depende de sí mismo, juega en casa y hay leyendas como Stuani (y Míchel) que merecen despedirse a lo grande. Montilivi debe ser el jugador número 12 y ha dejado bien claro que lo será.

El Jovent Gironí recibió al equipo de madrugada en su regreso de Madrid, en la Ciutat Esportiva de la Massana, y volverá a ser, como siempre, el corazón de Montilivi este sábado. Además, el club ya ha confirmado que a las 19:00 horas habrá un espectacular recibimiento a la plantilla.

Los futbolistas lo tienen claro. Confían en ganar y sellar la permanencia en Primera División. Varios de ellos han enviado mensajes para reforzar la moral de una afición que estará volcada con los suyos: "El equipo, el club, la ciudad y la afición saben lo que nos jugamos este sábado. Que nadie dude de que lo daremos todo. Convencido de que Montilivi será el de las grandes ocasiones y nos ayudará a conseguir el objetivo", aseguró uno de los capitanes, Arnau. El ‘4’ es uno de los pilares del proyecto y siempre logra conectar con la afición a través de sus mensajes.

"Es una final y moriremos en el campo. Nos vemos el sábado en Montilivi", publicó un Fran Beltrán que no lleva ni seis meses en Girona pero entendió el significado del 'Orgull Gironí'.

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La ciudad, como no podía ser de otra forma, está completamente volcada con el equipo. El Ajuntament de Girona ha sustituido la bandera de la Plaça Catalunya por una con la senyera y el escudo del Girona en el centro, un gesto simbólico y muy significativo de cara al partido del sábado. Además, en su intento por teñir los balcones de ‘vermell i blanc’, el club ha querido regalar una bandera a los 100 primeros socios que acudan a la botiga de la Rambla. La comunión en Girona es total.