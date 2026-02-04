Comunicado oficial del Girona sobre la lesión de Ter Stegen: deberá pasar por el quirófano

El fútbol es así de cruel. Marc-André ter Stegen había visto la luz tras meses de ostracismo en Barcelona y recuperado un protagonismo que podía valerle un billete a la Copa del Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026. Una nueva y desafortunada lesión, sin embargo, se propuso amargarle la existencia y comprometer su presencia en la lista de Julian Nagelsmann.

"Eres un líder. Nos darás mucho", trasladó Míchel a Marc-André ter Stegen en su primer día en la ciudad deportiva 'gironina'. Dicho y hecho. El técnico vallecano le dio las llaves a la titularidad de inmediato, una decisión más que lógica y esperada dado su recorrido y caché. No dio pista alguna en la previa sobre quién sería el elegido para defender la meta ante el Getafe, pero, pese al excelso estado de forma de Paulo Gazzaniga, el germano venía para ser titular... y así fue.

Ter Stegen fue decisivo en su debut con el Girona / @mterstegen1

Una intervención suya, de hecho, valió un punto. La testa de Vitor Reis empató el partido en el 90+4' y el germano tiró de reflejos para negarle el gol a Boselli en un mano a mano y mantener el 1-1 en el electrónico. Como no iba a ser de otra manera, fue de la partida en el Carlos Tartiere ante un Real Oviedo que sorprendió y se llevó los tres puntos con un gol del exgironí Ilyas Chaira.

El tiempo de baja, después de la intervención

El Girona hizo público este mediodía que el meta alemán, cedido por el Barça al Girona, deberá pasar por el quirófano para solucionar su lesión en el isquiotibial. Se operará este viernes, y una vez abandonado el quirófano, el Girona "determinará el tiempo de baja".

Ter Stegen no pudo hacer nada en el tanto carbayón y rindió a buen nivel bajo palos, pero las malas noticias llegaron 24 horas después, cuando se conoció que había caído lesionado. "Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para acabar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico”, rezaba el comunicado del Girona emitido el lunes al mediodía.

En el peor de los escenarios, el guardameta culé podría estar hasta cuatro meses alejado de los terrenos de juego. Diría adiós a temporada y, por tanto, al Mundial. Todo dependerá del diagnóstico final del club, respaldado por los servicios médicos. Lo que está claro es que este contratiempo físico pone en jaque al equipo de Míchel y compromete su presencia en la cita mundialista que empieza el próximo 11 de junio.

Ter Stegen y Gazzaniga, durante el calentamiento previo al Girona-Getafe / David Borrat / EFE

Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapyvtsov, los únicos porteros disponibles con ficha de primer equipo. Aleksandar Andreev, del filial, vuelve a ser el tercer guardameta de la primera plantilla tras la lesión de MATS. El FC Barcelona aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo en su perfil de 'X': "¡Mucha fuerza, capitán!".

Nagelsmann lamenta su lesión

"Es increíblemente cruel", afirmó el jefe de la 'Mannschaft' a la agencia germana 'SID'. "Marc acababa de volver y estaba en muy buen camino; nos alegrábamos mucho por su regreso a la selección. Ahora, solo importa una cosa: recuperar la salud, con calma y sin presión. Todos estamos con él".

Noticias relacionadas

Ter Stegen, con Alemania / X

Lo que es bien seguro es que se ausentará la próxima ventana internacional y se perderá, por tanto, los amistosos ante Suiza y Ghana que se disputarán los días 27 y 30 de marzo, respectivamente. Serán los dos últimos compromisos previos al anuncio de la lista de convocados para el Mundial: "Ahora tenemos que volver a prescindir de él. Pero para Marc, en lo personal, es un revés que le afecta aún más".