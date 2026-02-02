Lesión Ter Stegen: Comunicado oficial del Girona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Malas noticias para Marc-André Ter Stegen. El Girona confirmó en un comunicado oficial la noticia que avanzó Què T'hi Jugues, de la Cadena SER. Ter Stegen sufre "una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado ante el Oviedo". El jugador se someterá "a pruebas médicas complementarias para terminar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico", pero todo indica que el tiempo de baja puede ser de hasta cuatro meses.

Por ahora, Girona y Barça trabajan conjuntamente para determinar el alcance exacto de la lesión y tomar decisiones la respecto. No se descarta la opción de romper la cesión y devolver al futbolista al Barça.

El portero alemán salió cedido al Girona para sumar minutos y tener opciones de representar a Alemania en el Mundial, ya que Hansi Flick apostó en el Barça por Joan García, y quedó completamente relegado al banquillo. Consciente de que debía cambiar de aires para jugar, veía el equipo de Míchel como un buen destino para terminar la temporada.

De este modo, se dio luz verde a la cesión porque contentaba a las tres partes implicadas: el Barça liberaba parte de su elevada ficha, el Girona reforzaba su portería con una pieza de primer nivel, que conoce la competición y que iba a ofrecer rendimiento inmediato para salvar la categoría, y el alemán volvería a sentirse importante bajo palos.

Una lesión dolorosa

Ter Stegen debutó ante el Getafe el 26 de enero, en el primer partido que estuvo disponible. Después, volvió a ser titular frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, duelo en el que se produjo la rotura muscular y en el que su equipo cayó por la mínima, aunque no pudo hacer nada en el gol a placer de Ilyas Chaira.

Ter Stegen, haciendo ejercicios de calentamientos / EFE

Uno de los mejores porteros de la historia del Barça, Ter Stegen llegó al club blaugrana en el verano de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach. Tras 423 partidos y 19 títulos, el portero de 33 años se marchó a Girona en busca de minutos. Ahora, el Girona no descarta romper la cesión.