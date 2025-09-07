Competencia para Gazzaniga

Nada hacía pensar que la titularidad de Paulo Gazzaniga en la portería del Girona peligraba. Pero con la ventana del mercado de verano cerrada el pasado 1 de septiembre, concretada la llegada de Dominik Livakovic a última hora, se abrió la puerta a un presente inesperado. ¿Qué hará, ahora, Míchel? ¿Mantendrá la confianza en el argentino? ¿Se mojará por el croata? El debate está servido.

Cuando la pelota volvió a rodar de forma oficial, el pasado 15 de agosto, el técnico rojiblanco no solo tenía los tres porteros definidos, también la jerarquía de cada uno de ellos. El titular era, de manera indiscutible, Paulo Gazzaniga. Una apuesta ganada por méritos propios, desde su irrupción en el once inicial en la temporada 2022-23. El suplente, también inamovible, era el ucraniano Vladyslav Krapyvtsov, a pesar de tener minutos en la recta final de Liga. El tercero en discordia, el mito Juan Carlos Martín, protagonista en verano en la tanda de penaltis que dio la Copa Catalunya contra el Espanyol, y renovado por un curso más, a sus 37 años. Juan Carlos está en Montilivi desde el verano de 2019.

Confianza de Míchel

Aquel 15 de agosto, la tranquilidad en Montilivi no duró ni 45 minutos. Gazzaniga fue el nombre propio, en negativo, de una primera parte nefasta. A los 18 minutos, un error suyo en el rechace de una asistencia atrás de David López, provocó el 0-1 de De Frutos; a los 43 minutos, un intento de regatear al mismo delantero visitante acabó en penalti, tarjeta roja y la imposibilidad de cambiar un partido perdido en un abrir y cerrar de ojos. No es la primera vez que el argentino se equivoca; ya fue señalado en diferentes ocasiones la temporada pasada. En su rendimiento como gerundense, sin embargo, ha destacado más por los aciertos que por los errores. Y tiene la total confianza de Míchel.

La siguiente semana, en la previa de la visita al Villarreal, Míchel no tuvo problemas en confesar que "en nuestra cabeza no existe la posibilidad de fichar a otro portero. Confío plenamente en los tres que tenemos". En pleno desconcierto sobre qué piezas llegarían y cuáles se marcharían de Girona, esta estaba clara. Con los quebraderos de cabeza que había en otros lugares, la portería no ocupaba ni un segundo de los pensamientos de la dirección deportiva.

En La Cerámica, el equipo sufrió la segunda derrota consecutiva con la presencia de Krapyvtsov en la alineación. El ucraniano, un refuerzo de futuro (tiene 20 años, por los 33 de Gazzaniga), tampoco estuvo nada fino, siendo poco contundente en algunas acciones, especialmente la del quinto gol. En su favor, justo es decir que la defensa tampoco le ayudó: Yangel Herrera lo vendió en el primer gol, Krejci en el segundo -a pesar de que podía haber hecho más-, y todo el mundo en general en el tercero y en el cuarto, donde los jugadores 'groguets' aparecieron en cantidad y libres de marcaje en una tormenta ofensiva difícil de encajar.

Una lesión, clave para las prisas

Con lo que nadie contaba era con la lesión en la rodilla izquierda de Juan Carlos Martín, producida en el entrenamiento del miércoles antes de recibir al Sevilla. El portero castellano fue intervenido el martes y, en principio, estará fuera de los terrenos de juego entre 5 y 7 meses. Reforzarse, entonces sí, ya fue una prioridad. "Es importante fichar uno, sí. Más allá de que Juan Carlos es un jugador importante para nosotros, hace daño quedarnos con solo dos porteros para toda la temporada. Además, Krapyvtsov va con la selección, así que puede pasar cualquier cosa", respondía Míchel, horas antes del cierre de mercado.

Dicho y hecho, pero todavía quedaban más sorpresas. En primer lugar, el perfil de portero que podía aterrizar en Girona, porque teniendo en cuenta que si la portería ya estaba cerrada, con la decisión de Gazzaniga como titular, que se rompiera la tercera pieza hacía prever un escenario en el que llegara un portero que asumiera el banquillo como destino lógico, pero que aportara bastante para garantizar la competitividad general y la posibilidad de pelearse con Krapyvtsov en la Copa del Rey.

Livakovic quiere ser el número uno

Aparecieron muchos nombres a lo largo del último día de mercado: desde Vicente Guaita, pasando por Rubén Blanco y Dani Cárdenas, a Luis Maximiano. Pero a media tarde surgió la opción del subcampeón del mundo Dominik Livakovic. A sus 30 años, acabó llegando a préstamo procedente del Fenerbahçe, y con ganas de ser el número uno titular.

El viernes disputó los noventa minutos en la victoria por 0-1 contra Islas Feroe y mañana se enfrenta a Montenegro. Volverá a punto para la visita del Girona a Vigo, en lo que podría ser un buen momento para darle entrada en el once, en caso de que Míchel quiera cambiar a Gazzaniga, sin que haya demasiadas preguntas. Si no es así y el argentino se mantiene, se quedará sin red de seguridad en caso de cometer un nuevo error. Hasta ahora, los suplentes no le tosían (por talento, Pau López podría haberlo hecho el curso pasado). Pero las cosas podrían cambiar.