Competencia en el fichaje de Ounahi

A medida que pasan los días, el futuro de Azzedine Ounahi promete convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes. El centrocampista marroquí, llamado a abandonar el Girona después del descenso del conjunto catalán, ha despertado el interés de varios clubes españoles, entre ellos el Barça. No obstante, el cuadro culé no tendrá vía libre para cerrar su fichaje si finalmente decide lanzarse a por él.

Tras la lesión de Frenkie de Jong, que estará entre tres y cuatro meses apartado de los terrenos de juego, el equipo dirigido por Hansi Flick acudió al mercado en busca de una solución. Y Ounahi, que viene de completar un buen Mundial y una temporada destacable en Girona, podría serlo. Sin embargo, su experiencia en LaLiga y su versatilidad también gustan a otros clubes españoles, que no dudarán en intentar ficharlo pese a que su precio ronda los 25 millones de euros.

Ounahi, en El Sadar / EFE

Según el periodista especializado en el mercado de fichajes Ekrem Konur, el Real Betis prepara un movimiento serio por el futbolista. En Heliópolis consideran que Ounahi encajaría bien en un equipo que necesita aumentar su creatividad en la zona de tres cuartos y sumar alternativas capaces de actuar tanto en la base de la jugada como cerca del área rival. El internacional marroquí puede desenvolverse como interior, mediapunta o centrocampista, e incluso partir desde la banda con libertad para incorporarse al ataque.

Y en medio de esa batalla podría aparecer un tercer implicado. El Deportivo de A Coruña sueña con un fichaje que parece casi imposible. El programa radiofónico ‘Goles con Parrado’ ha vinculado al futbolista con el conjunto gallego, que continúa trabajando para completar la plantilla de Antonio Hidalgo.

Ounahi, fichaje ilusionante del Girona / Girona FC

Una vez solucionada la posición de lateral izquierdo con la llegada de Angeliño, la prioridad de Fernando Soriano es incorporar un defensa central. Sin embargo, la dirección deportiva tampoco descarta fichar una pieza diferente para la zona de tres cuartos. Sobre el papel, Ounahi encajaría perfectamente en ese perfil.

La operación, sin embargo, parece alejada de las posibilidades económicas del Deportivo. El buen rendimiento del marroquí en el Mundial de 2026, en el que anotó dos goles en seis partidos, habría disparado su cotización. A ello se suma el hecho de haber sido relacionado con equipos del nivel del Barça. El Celta de Vigo ya mostró interés durante las primeras semanas del verano, y el Ajax de Míchel, pero su actuación en el Mundial complicó cualquier avance al elevar considerablemente su valor de mercado.

Unos 25 millones de euros para el Girona

El Girona aspiraría ahora a ingresar alrededor de 25 millones de euros por su traspaso. A esa cantidad habría que añadir una importante mejora salarial para convencer al jugador. Se trata de unas cifras prácticamente inalcanzables para el Deportivo y que reservan la pelea, salvo sorpresa mayúscula, para clubes con aspiraciones europeas.

Ounahi tiene mercado, pretendientes y un excelente cartel. El Barça lo tiene controlado, el Betis está dispuesto a acelerar por él y el Deportivo sueña con dar la sorpresa. La batalla por el talento marroquí de Montilivi no ha hecho más que comenzar.