Compás de espera con Arthur

El matrimonio entre Arthur Melo y el Girona para nada estaba destinado al fracaso. Desde el minuto uno, el brasileño mostró su enorme interés por el proyecto y el 'modus operandi' del club 'gironí'. Lo aseguró el propio Arthur en su presentación: "La primera conversación con Míchel fue clave". Tras un periodo de inactividad, se puso a tono para rápidamente aportar su talento y lectura táctica a la sala de máquinas. Y, junto a la 'vieja guardia', se lo dejó todo por el escudo - jugó con "alma", como suele enunciar Míchel - para mantener al Girona en Primera División.

Firmó su mejor partido con la camiseta 'blanc-i-vermella' contra el Mallorca en Montilivi. Un triunfo clave que acercaba al equipo a su objetivo. Sus terceros 90 minutos tras Osasuna y Real Betis. Claro está, que hubo cierto trabajo previo para llegar a dicho punto: adaptación física y táctica, gestión de minutos, entrada progresiva al once... En fin, que era imposible que se le borrara la sonrisa al brasileño.

Estaba implicado como el que más con la causa. Quería sacar la situación adelante, así lo hizo saber su entorno a SPORT. Pero claro, su préstamo en Montilivi llegó a su fin y no le quedaba otra que regresar a Turín. Tanto la dirección deportiva 'gironina' encabezada por Quique Cárcel como el staff técnico quedaron encantados con su predisposición y rendimiento. Por ello, se iba a intentar contar con sus servicios por, como mínimo, un curso más.

EL VERANO SERÁ LARGO

La negativa inicial de la Juve a activar una nueva cesión iba a complicar bastante el asunto. Sin embargo, según informa el periodista Mirko Di Natale, el Girona, que ya estudió intensificar las conversaciones con el club italiano por el brasileño, prevé mantener contactos con la 'Vecchia Signora' a lo largo de las próximas semanas.

El Girona no esconde sus intenciones. Continuará buscando una fórmula para poder abordar su incorporación. Por ahora, según pudo saber SPORT, la opción de activar una nueva cesión se antoja difícil, pero habrá que ver cómo evoluciona el asunto. Se estima, eso sí, que el futuro de Arthur, no convocado con la Juve para disputar el Mundial de Clubes, no se resuelva de inmediato.