"No compararía la trayectoria de Vanat con la de Dovbyk ni con la de ningún otro"

Su carta de presentación fue impecable. Definitivamente, Vladyslav Vanat(Kamianets-Podilski, 2002) cayó de pie en Girona. Ni por asomo le pesó ser la gran apuesta veraniega de la entidad catalana, que invirtió nada menos que 17 millones de euros en su fichaje. Reforzar la delantera no era un simple deseo, sino una obligación. La aventura de Bojan Miovski en Montilivi no prosperó y, una vez el Rangers adquirió sus derechos, el Girona se lanzó a por el joven ucraniano, referencia ofensiva del Dynamo Kyiv.

Cuarto ucraniano en recalar en Montilivi. E inmediatamente comparado con un Artem Dovbyk que logró dejar huella en apenas un curso bajo las órdenes de Míchel. Sus números, sin embargo, eran ligeramente superiores a los del ahora ariete de la Roma - 51 dianas y 24 asistencias en 119 partidos -. Y todo ello siendo cinco años menor.

11 minutos tardó en perforar la portería rival, festejar su primera diana como 'blanc-i-vermell' y desatar la ilusión entre una afición necesitada de alegría. Las comparaciones son odiosas, pero Vanat está dispuesto a escribir su propia historia en Girona. Así lo asegura a SPORT su representante y CEO de Prostar Football Agency, Vadim Shablii, confiado en que Vlad dará mucho que hablar en Montilivi.

¿Cómo vive Vladyslav sus primeros días en Girona?

Está muy contento de poder jugar ahora en una de las mejores ligas. Todos en Girona le dieron una cálida bienvenida, desde la directiva hasta sus nuevos compañeros de equipo. Vlad está encantado y, tras el parón internacional, regresó y se integró plenamente en el nuevo proceso de entrenamiento. Creo que su adaptación irá sobre ruedas, no solo por el apoyo del cuerpo técnico y del vestuario, sino también por la presencia de compatriotas en la plantilla, un factor que facilita enormemente la llegada a un nuevo entorno.

¿Qué tal lleva el idioma?

En un futuro próximo, sin duda comenzará a recibir clases intensivas de español para simplificar y mejorar la comunicación con sus compañeros de equipo y con el cuerpo técnico. Creo que nuestro Vladyslav Krapyvtsov le ayudará en este proceso, ya que él también está aprendiendo el idioma y ya comprende lo necesario e importante que es para una comunicación rápida y eficaz.⁠

¿Cómo avanzaron las negociaciones?

Las negociaciones con el Girona fueron bastante dinámicas. El club mostró un gran interés desde el primer momento. Su departamento de ojeadores llevaba mucho tiempo siguiendo a Vladyslav y ya conocían bien a los jugadores ucranianos. En cuanto al proceso de negociación en sí, el Girona actuó con gran profesionalidad. Presentó una oferta oficial, que fue discutida por todas las partes, y de inmediato esbozaron el papel que veían para el jugador en el equipo. Una vez que Vlad expresó su deseo de unirse al nuevo club, el Dynamo aceptó respetuosamente su decisión y dejó marchar al canterano en unas condiciones que eran beneficiosas para todos. Es muy importante dar a los jugadores jóvenes la oportunidad de avanzar, ya que solo así pueden desarrollar plenamente su potencial.

Imagino que había más clubes interesados.

Por supuesto. Hubo interés por parte de otros clubes, incluidos algunos de la Premier League, pero el Girona presentó una oferta concreta. Al final, elegir el Girona fue una decisión consciente: se trata de un proyecto en el que el jugador tendrá minutos de juego al más alto nivel, midiéndose a los mejores equipos de Europa.

⁠¿Qué es lo que más le atrajo del proyecto del Girona?

Practican un fútbol brillante y ofensivo, y para un delantero acostumbrado a jugar de forma activa y valiente, ese fue un factor importante. Igualmente importante fue el hecho de que el Girona mira hacia el futuro: no fichan a un jugador "para una temporada", sino que están construyendo un proyecto a largo plazo en el que Vladyslav puede desarrollarse y asumir gradualmente un papel clave.

¿Habló con Míchel?

Antes del traspaso, también tuvo la oportunidad de hablar con Míchel: le explicó su visión, el papel del jugador en el sistema y le insistió en que cuenta con él como parte del futuro del club. Por eso, el fichaje de Vanat por el Girona no es solo un traspaso a La Liga, sino también una oportunidad para formar parte de un proyecto que está creciendo y marcándose objetivos ambiciosos.

Para todo aquel que no lo conoce, ¿cómo describiría el estilo de juego de Vanat?

Describiría a Vladyslav Vanat como un delantero moderno que combina habilidad técnica con cualidades de liderazgo. Se mueve mucho y trabaja activamente en la presión. Tiene un gran sentido de la oportunidad dentro del área. Como sabéis, fue el máximo goleador de las dos últimas temporadas de la UPL. Vanat sabe cómo colocarse en los espacios adecuados, elegir sabiamente su posición y rematar rápidamente las ocasiones. Aún es joven, pero ya está claro que, con el desarrollo adecuado, la confianza del equipo y el apoyo del entrenador, puede convertirse en un jugador que será igualmente valioso en un club de primer nivel y en la selección ucraniana.

⁠Es la gran apuesta del Girona. Dovbyk, su compatriota, dejó huella en tan solo un año. ¿Cómo afronta este ambicioso reto?

El Girona tiene grandes esperanzas puestas en Vladyslav Vanat. Pero yo no compararía su trayectoria con la de Artem Dovbyk ni con la de ningún otro jugador. Cada historia es única, y hay muchos factores que influyen en cómo se adapta un futbolista y en la rapidez con la que puede mostrar lo mejor de sí mismo. El Girona ha fichado a Vanat con un contrato a largo plazo, lo que demuestra la confianza del club y su enfoque estratégico. Por lo tanto, lo más importante para Vanat no son las comparaciones con Dovbyk u otros, sino su propia adaptación y la realización gradual de su potencial. En La Liga y en el Girona, tendrá una excelente oportunidad de demostrar su valía y llevar sus habilidades al siguiente nivel.

Su adaptación estará siendo más sencilla con Tsygankov y Krapyvtsov en el vestuario.

Por supuesto. Le resultará mucho más fácil adaptarse gracias a otros jugadores ucranianos que ya están en Girona y que siempre están dispuestos a apoyarle. Pero también estoy seguro de que sus otros compañeros y los entrenadores harán todo lo posible para ayudar a Vlad a integrarse rápidamente y cómodamente tanto en el equipo como en la exigente nueva liga.

La última. Vanat es el cuarto ucraniano que juega en Montilivi. ¿Cuál es la relación entre el fútbol ucraniano y el Girona?

Describiría la relación entre el fútbol ucraniano y el Girona como un ejemplo de cooperación estratégica moderna en la que ambas partes se benefician. Para los ucranianos, es una oportunidad de alcanzar el nivel de LaLiga, adaptarse a un estilo de fútbol diferente y demostrar su valía en una de las ligas más competitivas de Europa. El club confía en los jugadores ucranianos: su carácter, su ética de trabajo y su alto nivel técnico les permiten integrarse con éxito en el equipo con una perspectiva a largo plazo. Para los futbolistas ucranianos, el Girona es un lugar donde los talentos tienen minutos de juego al más alto nivel, lo que ayuda no solo al club, sino también, más adelante, a la selección nacional. Para nosotros, como agencia, es muy valioso que los clubes de las cinco ligas más importantes confíen en los jóvenes talentos y les den la oportunidad de desarrollarse, crecer y avanzar.