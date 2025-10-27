El colmo de la mala suerte en Girona: Livakovic KO para la Copa

El Girona inicia mañana su participación en la Copa del Rey con el duelo en Inca contra el Constància (19:00). Un partido que muchos veían como el día para que debutara el portero Dominik Livakovic.

El croata arrastra problemas en la espalda y ha quedado fuera de la convocatoria. Esto hará que el titular sea Krapyvtsov, mientras que Gazzaniga será suplente. Se quedan en Girona, por descanso, Álex Moreno, Blind, Witsel y Ounahi, mientras que viajan los jóvenes del filial Papa Ba, Lass Kourouma, Pol Arnau y Antonio Salguero. “Ha tenido un problema en la espalda que le impide jugar”, ha explicado hoy Míchel sobre el portero, a la vez que revelaba que Blind tiene molestias en el pubis y que Ounahi no viaja “por precaución”.

El técnico madrileño no considera que la Copa sea una molestia para el Girona. “Es muy importante pasar de ronda. No nos molesta. Es un buen momento para jugarla, queremos hacerlo bien y avanzar. Hace quince días podría haber sido un problema, pero ahora tenemos muchos jugadores disponibles”, ha dicho. En este sentido, asegura que “no debe costar cambiar el chip respecto a la Liga. Es diferente y queremos llegar lo más lejos posible. Ya tendremos tiempo de pensar en el Getafe”.

Uno de los jóvenes que viaja con el primer equipo es Pol Arnau, que la temporada pasada fue protagonista de la eliminación del Girona cuando jugaba con la UD Logroñés al detener un penalti en la tanda haciendo de portero improvisado. “Cuando subió a entrenar con nosotros, le hicieron el túnel de collejas y algunos compañeros le decían en tono de broma: ‘¿Vienes a entrenar de portero o de jugador?’”, revelaba Míchel.

En cuanto a la situación en la Liga, el técnico mantiene el discurso del crecimiento. “Hemos tenido situaciones difíciles en muchos partidos y no pongo ninguna excusa. Sí que en los últimos cinco partidos hemos dado un paso adelante y hemos estado mejor. Debemos seguir mejorando, pero estoy más tranquilo y seguro de que podemos salir de esta situación”, decía.