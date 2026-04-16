El City va con todo a por una joya del Palmeiras para cederla al Girona

El City saca la billetera en Sudamérica. Una vez más. Su último objetivo es Heittor Vinicius da Silva Nunes, un delantero centro muy habilidoso y con gol, de 18 años, del Palmeiras: forma parte del conjunto Sub-20 y aún no ha debutado en el primer equipo que dirige el portugués Abel Ferreira.

Según apunta el portal brasileño GE.com, los citizens están dispuestos a pagar 20 millones de euros por este internacional en categorías de base con la Canarinha, un montante muy por encima de su valor real de mercado. El movimiento, por su contundencia, ha llamado la atención del mercado tanto brasileño como entre los clubes europeos que peinan el fútbol sudamericano en busca de talento precoz.

La oferta ya está encima de la mesa del club que dirige la magnate Leila Pereira y todo apunta a que llegará a buen puerto. La idea que tiene el Grupo City es adquirir el futbolista para que, a partir del mes de julio, se incorpore a la disciplina del Girona.

Heittor es un '9' de baja estatura (mide 1,70 m), diestro, que tiene el gol como su principal característica y que, jugando con el Sub-20 del Verdão, está mostrando un rendimiento notable. Lo acreditan sus buenos números y su aportación en la construcción ofensiva. En este 2026, lleva cinco dianas en ocho partidos, entre la Copinha, la Libertadores Sub-20 y el arranque del Brasileirão Sub-20.

Es un futbolista de futuro, con potencial, que ha demostrado su calidad cuando las lesiones, que le han impedido jugar con regularidad, le han respetado. No tiene el mismo cartel que compañeros de equipo como el central zurdo Benedetti; los centrocampistas Luis Pacheco y Larson; o los delanteros Erick Bele y Riquelme Filippe, que entran constantemente en las convocatorias del primer equipo y que están siendo monitorizados por los grandes de Europa.

Hay que recordar que el Palmeiras es el club que, en estos últimos años, ha revelado futbolistas que apuntan a extraclase como Endrick o Estevão, que Carlo Ancelotti se los llevará al Mundial con 19 y 18 años, respectivamente, o futbolistas que pueden ser referencia en su posición como el propio Vitor Reis, que está actuando cedido esta temporada en Girona y que ya ha sido convocado por la selección brasileña absoluta. Los 37 millones de euros que pagó el City en enero de 2025 son la transacción más alta que nunca hubo por un central en Sudamérica.

El City también quiere a Eduardo Conceição

Heittor no es el único canterano palmeirense que despierte el interés de los sky blue. También han movido ficha por Eduardo Conceição, de 16 años, considerado como un crack en potencia. Está brillando en el Sudamericano Sub-17 con la Seleção y también está en la agenda de Deco.

Eduardo Conceição intenta un regate en el Brasil-Argentina del Sudamericano Sub-17 / CBF

Esta misma semana, ESPN Brasil publicó, y varios otros medios brasileños confirmaron después, que el City estaría dispuesto a bloquear a este delantero total, que puede jugar en todas las posiciones del ataque, pagando 40 millones de euros. Conceição solo puede dar el salto a Europa en la ventana de contrataciones de enero de 2028, cuando haya cumplido, un mes antes, la mayoría de edad.