Un cerrojo llamado Gazzaniga

Paulo Gazzaniga es vital en este Girona. Imprescindible para Míchel. No en vano, terminó siendo el jugador de las cinco grandes ligas con más minutos disputados en todo el 2024, pues no se perdió un solo minuto en la competición liguera en todo el año natural. Casi nada. Solo en la Copa del Rey, donde el equipo cayó eliminado en Segunda Ronda, fue cuando Míchel optó por darle descanso y brindar la oportunidad a Juan Carlos y a Pau López. El bueno de Paulo lleva jugados el 100% de los minutos posibles tanto en LaLiga como en la Champions League.

El guardameta argentino es un seguro de vida bajo palos. ¿Se acuerdan de su exhibición ante el Athletic Club en Montilivi? Adivinó el lanzamiento de Álex Berenguer en el 28', el de Iñaki Williams en el 54' y el de Ander Herrera en el 58'. Pese a que el tiro del mayor de los Williams no fuese válido, pues estaba ligeramente adelantado y no mantenía uno de sus pies sobre la línea, la hazaña no deja de ser admirable. Demostró que es todo un especialista en penas máximas. Ya había mostrado esa faceta en Champions frente al Feyenoord, la temporada pasada ante Sandro Ramírez (UD Las Palmas) o la anterior a esta, ante Gerard Moreno (Villarreal).

TRES PENALTIS ATAJADOS EN 58'

Hizo historia. Reinó en un caos que se prolongó hasta el 103' y que acabó con todo Montilivi saltando de alegria. Gracias a él y a un Stuani que salió y besó el salto para reinstalar la felicidad en el club y en la afición. Eso sí, hizo algo que ya se había visto antes, porque Sergio Herrera paró tres penaltis al Cádiz por allá en 2017. En 90 minutos, mientras que Paulo lo hizo en 58. Casi nada, aunque a efectos reales solo se tengan en cuenta dos, y no tres.

Felicidad máxima de Paulo Gazzaniga tras su heroica actuación en Montilivi / Girona FC

Siempre ha tomado mayor relevancia marcar los goles que evitarlos. La del portero es una profesión de riesgo, acapara el centro de las críticas y pasa - con demasiada facilidad - de héroe a villano, o viceversa. Para desgranar su fenómeno, SPORT charló con su entorno más cercano y descubrió que fue adquiriendo práctica cuando de pequeño se pasaba las tardes jugando en las canchas de Argentina.

SÉPTIMO 'CLEAN SHEET' EN MENDIZORROTZA

En Mendizorrotza, el nacido en Murphy volvió a ser protagonista con su séptimo (seis en Liga y uno en Champions) clean sheet de la temporada. Anteriormente, había logrado mantener su portería a cero ante Osasuna, Sevilla, Rayo Vallecano, Slovan Bratislava, Getafe y Real Valladolid. 35 tantos encajados (25 en Liga y 10 en Champions) en 25 partidos - 1,4 de media por encuentro -, o en 2.250 minutos.

Gazzaniga, clave para el Girona ante el Getafe / LaLiga

Es el quinto portero de la competición con más porterías a cero (6), con un porcentaje del 31,6%, en 19 jornadas. Solo le superan Courtois (6 en 16 jornadas), Agirrezabala (6 en 14 jornadas), Oblak (9 en 18 jornadas) y Remiro (11 en 19 jornadas).

Con toda la segunda vuelta por delante, Gazzaniga tiene a tiro batir su récord de porterías a cero en un curso (12), que consiguió en la histórica 2023/24. Su figura está tremendamente valorada en Girona, pues Míchel no dudó en continuar apostando firmemente por él bajo a palos pese a la incorporación de Pau López, un guardameta con bagaje en Europa. Tiene contrato hasta 2027... tenemos Paulo Gazzaniga para rato.