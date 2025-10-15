GIRONA
Un centro del campo en cuadro para visitar al Barça
Míchel deberá reinventarse este sábado para armar una medular que cuenta con bajas muy sensibles
Míchel recibió, al fin, una buena noticia: Joel Roca está de vuelta. La eliminación de La Rojita en los cuartos de final del Mundial Sub-20 ante Colombia permitió al de Camprodon reincorporarse al grupo y, por ende, estar disponible para enfrentar al Barça este sábado en Montjuïc.
Joel Roca había sido de lo mejorcito de un Girona gris. Un rayo de luz en la oscuridad. No en vano fue titular en los cinco encuentros que disputó antes de hacer las maletas rumbo a Chile.
Por suerte para Míchel, no acumula apenas desgaste físico en sus piernas, pues pese a partir de inicio ante Marruecos, adoptó un rol testimonial para un Paco Gallardo, sumando siete minutos en los siguientes cuatro compromisos.
Witsel se queda solo
El Girona obtuvo el ansiado primer triunfo del curso contra el Valencia y se marchó al parón con las mejores sensaciones posibles. Y con la oportunidad de recuperar al mejor Bryan o a un Tsygankov que arrastraba molestias musculares desde hacía más de un mes. Eso sí, quienes no llegarán a la cita serán los lesionados Juan Carlos, Alejandro Francés - también sancionado -, van de Beek y el sancionado Iván Martín.
Habrá que estar pendientes, asimismo, de si David López, Ounahi, Solís, Lemar, Portu - estos dos últimos se ejercitaron con el grupo -están en condiciones de entrar en la convocatoria de Míchel. Sea como fuere, el técnico vallecano cuenta con poquísimos efectivos en la medular. De hecho, el único futbolista sano es un Witsel que se reincorporó este miércoles tras su regreso a la selección de Bélgica.
Cruza los dedos
A Míchel le está dando la vida ese 3-4-3 (o 5-3-2) que lleva planteando desde hace varias jornadas. Para suplir a un Ounahi lesionado - y cuya irrupción había sido apoteósica -, apostó por Witsel e Iván en el doble pivote y Portu y Asprilla en posiciones más avanzadas. El colombiano, que jugó durante la madrugada ante Canadá, aún no se ha reincoporado al grupo, por cierto.
No le queda otra que reiventarse y cruzar los dedos por aquellos que regresan de lesión, como es el caso de los Solís, Portu, Lemar o un David López cuya reaparición, según las estimaciones iniciales del club, debería estar a la vuelta de la esquina. Urge el regreso, sobre todo, del mediapunta cedido por el Atlético, aparentemente recuperado de su lesión en el sóleo pero falto de ritmo competitivo.
