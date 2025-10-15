Un centro del campo en cuadro para visitar al Barça

Míchel recibió, al fin, una buena noticia: Joel Roca está de vuelta. La eliminación de La Rojita en los cuartos de final del Mundial Sub-20 ante Colombia permitió al de Camprodon reincorporarse al grupo y, por ende, estar disponible para enfrentar al Barça este sábado en Montjuïc.

Joel Roca había sido de lo mejorcito de un Girona gris. Un rayo de luz en la oscuridad. No en vano fue titular en los cinco encuentros que disputó antes de hacer las maletas rumbo a Chile.

Por suerte para Míchel, no acumula apenas desgaste físico en sus piernas, pues pese a partir de inicio ante Marruecos, adoptó un rol testimonial para un Paco Gallardo, sumando siete minutos en los siguientes cuatro compromisos.

Witsel se queda solo

El Girona obtuvo el ansiado primer triunfo del curso contra el Valencia y se marchó al parón con las mejores sensaciones posibles. Y con la oportunidad de recuperar al mejor Bryan o a un Tsygankov que arrastraba molestias musculares desde hacía más de un mes. Eso sí, quienes no llegarán a la cita serán los lesionados Juan Carlos, Alejandro Francés - también sancionado -, van de Beek y el sancionado Iván Martín.

Axel Witsel of Girona FC in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Espanyol at Montilivi stadium on September 26, 2025 in Girona, Spain.

Habrá que estar pendientes, asimismo, de si David López, Ounahi, Solís, Lemar, Portu - estos dos últimos se ejercitaron con el grupo -están en condiciones de entrar en la convocatoria de Míchel. Sea como fuere, el técnico vallecano cuenta con poquísimos efectivos en la medular. De hecho, el único futbolista sano es un Witsel que se reincorporó este miércoles tras su regreso a la selección de Bélgica.

Cruza los dedos

A Míchel le está dando la vida ese 3-4-3 (o 5-3-2) que lleva planteando desde hace varias jornadas. Para suplir a un Ounahi lesionado - y cuya irrupción había sido apoteósica -, apostó por Witsel e Iván en el doble pivote y Portu y Asprilla en posiciones más avanzadas. El colombiano, que jugó durante la madrugada ante Canadá, aún no se ha reincoporado al grupo, por cierto.

Thomas Lemar of Girona FC in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Sevilla FC at Estadio de Montilivi on August 30, 2025 in Girona, Spain.

No le queda otra que reiventarse y cruzar los dedos por aquellos que regresan de lesión, como es el caso de los Solís, Portu, Lemar o un David López cuya reaparición, según las estimaciones iniciales del club, debería estar a la vuelta de la esquina. Urge el regreso, sobre todo, del mediapunta cedido por el Atlético, aparentemente recuperado de su lesión en el sóleo pero falto de ritmo competitivo.