Celta - Girona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de LaLiga EA Sports

LOS ELEGIDOS DE MÍCHEL
El Girona se enfrentará al Celta con este once titular: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi, Joel Roca; Asprilla y Vanat.
Míchel deja en el banquillo a Livakovic, Krapyvstov, Hugo Rincón, Van de Beek, Stuani, Portu, Abel Ruiz, Francés, Bryan Gil y Jhon Solís.
¡EL 11 DEL CELTA!
Claudio Giráldez hace tres cambios en el once: Mingueza, Ilaix y Jutglà por Rueda, Román y Bryan Zaragoza.
Por lo tanto, el Celta saltará a Balaídos con Andrei Radu, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza, Iago Aspas, Ferran Jutglà y Pablo Durán.
Esperarán en el banquillo: Iván Villar, Starfelt, B. Iglesias, Fran Beltrán, Bryan, M. Román, Javi Rueda, Williot, Mihailo, Hugo Á., Yoel Lago y El-Abdellaoui.
EL GIRONA BUSCA ESTRENARSE
El vestuario tiene ganas de reivindicarse. Así lo expresó un Míchel que ve "un equipo con compromiso, ilusión y ganas de darle la vuelta a la situación", pero que catalogó su ataque de "muy malo", pues carece de agresividad con balón y necesita ser "más vertical y mirar hacia delante". Y ahí es donde se espera que tanto Bryan como Vanat den un salto de calidad a una delantera que recupera a Abel Ruiz. También regresa Donny van de Beek, nombres importantes para el técnico madrileño que con ellos buscará sumar los primeros puntos de la temporada.
MAL MOMENTO DEL CELTA EN BALAÍDOS
Por primera vez desde que Giráldez llegó al banquillo del Celta, en marzo de 2024, los gallegos no ganan frente su afición desde el pasado 10 de mayo, cuando ganó al Sevilla en el último suspiro. Desde entonces, han caído frente al Rayo Vallecano y el Getafe y empataron contra el Betis y el Villarreal.
CUATRO CARAS NUEVAS EN EL GIRONA
En Vigo, Míchel dispone de los últimos fichajes realizados por el Girona: el portero croata Livakovic, el centrocampista marroquí Ounahi, el interior zurdo andaluz Bryan Gil y el delantero centro ucraniano Vanat. Ninguno de ellos ha debutado aún, y Balaídos podría ser el escenario de su primer partido con la entidad catalana.
¡BUENOS DÍAS Y BIENVENIDOS!
Buenos días y bienvenidos todos al directo de SPORT para el partido de liga entre Celta y Girona. El duelo tendrá lugar en el Estadio de Balaídos en apenas 60 minutos, a las 14h, y se verán las caras dos equipos que han empezado la temporada con mal pie, sin poseer aún una sola victoria. Los de Claudio Giráldez suman tres empates en cuatro partidos, mientras que los de Míchel Sánchez cuentan como derrotas las tres jornadas que han disputado hasta el momento.
