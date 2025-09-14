Celta - Girona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de LaLiga EA Sports

LOS ELEGIDOS DE MÍCHEL

El Girona se enfrentará al Celta con este once titular: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi, Joel Roca; Asprilla y Vanat.

Míchel deja en el banquillo a Livakovic, Krapyvstov, Hugo Rincón, Van de Beek, Stuani, Portu, Abel Ruiz, Francés, Bryan Gil y Jhon Solís.