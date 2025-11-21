A La Cartuja bajo mínimos

La lesión de Portu duele. No por la gravedad - que también -, sino porque es, junto a Cristhian Stuani, el corazón de este Girona. Una pieza trascendental dentro y fuera de los terrenos de juego y, por ello, se echará de menos su entrega, garra y pasión por el escudo. Muy utilizado por Míchel en este inicio (cinco titularidades en once partidos), se perderá, salvo recuperación milagrosa, todo lo que queda de temporada.

El de Beniel fue el último en unirse a una enfermería con cierto 'overbooking': Juan Carlos, Donny van de Beek, David López, Alejandro Francés, Vladyslav Krapyvtsov y Daley Blind. La baja del guardameta ucraniano llega en un momento delicado, con un Livakovic dispuesto a cambiar de aires en enero, dejando a Paulo Gazzaniga solo ante el peligro.

Blind ante el Oviedo / X: GIRONA FC

Reajustes defensivos

Y más de lo mismo ocurre con la del neerlandés, que deja a la zaga en cuadro. Tanto David López como Francés continúan fuera de combate y los únicos defensas disponibles son Hugo Rincón, Vitor Reis, Arnau Martínez y Àlex Moreno. La línea defensiva que armará Míchel en La Cartuja. Tampoco es que tenga muchas más alternativas. Arnau, 'comodín' del madrileño, acompañará a Vitor Reis en el eje. Formó en el doble pivote junto a Witsel en el Lluís Companys ante el Barça y ya jugó de central por necesidades de un partido concreto.

Hugo Rincón regresará a la titularidad en LaLiga un mes después - sí lo fue en la Copa - y, Àlex Moreno, único lateral izquierdo en la plantilla, completará la primera línea. El de Sant Sadurní d'Anoia había sido convocado, junto con Arnau, por Gerard López para el Catalunya-Palestina, pero la inoportuna lesión de Blind obligó al club a recular y darles descanso para evitar riesgos.

Arnau Martínez y Àlex Moreno, durante un entrenamiento / Girona FC

Poco movimiento habrá en la sala de máquinas. Como reza el dicho: si algo funciona, no lo toques. Y a Míchel le está dando rédito el trío formado por Witsel, Iván Martín y Ounahi. El vasco también se cayó de la lista de la Euskal Selekzioa por unas pequeñas molestias pero se reincorporó al grupo y entrenó con normalidad con vistas al Betis.

En el tridente ofensivo no deberían esperarse muchos cambios. Vanat, eso sí, es intocable en la punta de lanza. Ante el Alavés, Míchel apostó por Bryan Gil y Tsygankov en las alas y no le pudo salir mejor: el de Barbate asistió al ucraniano, que convirtió el tanto decisivo. Ahora bien, no debería descartarse la entrada de un Joel Roca cuyo arranque liguero fue estelar para sustituir a un Tysgankov que viene de acumular minutos en sus piernas con Ucrania.