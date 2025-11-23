La Cartuja, el escalón clave para escapar del descenso

Míchel no sabe ni qué cara poner. Se marchó al parón con la alegría de vencer al Alavés en Montilivi 1-0, después de cuajar "la primera mejor mitad de la temporada", pero con un pequeño temor: las posibles lesiones. Un mal presagio que se ha cumplido y que ha hecho olvidar toda la ilusión tras la "revitalizante victoria", pero que no debe frenar al equipo de sumar otros tres puntos vitales este domingo (16:15 horas) en su visita al Real Betis en La Cartuja.

El parón internacional se ha cobrado tres víctimas en Girona. Para ser exactos, solo una: Vladyslav Krapvystov, porque las otras dos, Daley Blind y Cristian Portugués, se produjeron durante distintos entrenamientos, ya que ni el neerlandés ni el español fueron convocados por sus respectivas selecciones. A última hora, Thomas Lemar también se cayó de la convocatoria

Situación complicada para Míchel

El portero ucraniano, suplente de Gazzaniga en Girona, estará entre cuatro y seis semanas fuera por una lesión en el tobillo sufrida con la sub-21 de Ucrania ante Turquía. El veterano central es duda ante el Betis por la contusión cervical que obligó al Girona a tomar cartas en el asunto de cara al partido benéfico entre Catalunya y Palestina y prohibió a sus otros dos defensas, Álex Moreno y Arnau Martínez, participar en el encuentro. Y el extremo murciano se llevó la peor parte: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y adiós a la temporada.

Michel, entrenador del Girona / David Borrat / EFE

Sin duda, una situación complicada para un Míchel -que empeoró con la baja de Thomas Lemar a última hora por molestias en el sóleo de la pierna izquierda- que empezaba a ver la luz al final del túnel con la victoria ante el Alavés, y que ahora tendrá que romperse la cabeza para reestructurar la defensa. En la enfermería del Girona, decimoctavo clasificado con 10 puntos en 12 jornadas -en puestos de descenso- también se encuentran los defensas David López y Alejandro Francés, el portero Juan Carlos y el centrocampista Donny van de Beek.

El Betis quiere Champions

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini encara el duelo en una situación mucho más favorable y con la gran noticia del regreso de Isco Alarcón tras su fractura, aunque lo más probable es que se vaya muy despacio con él. Quintos con 20 puntos, los andaluces, que luchan por puestos de Europa League, solo cuentan con la baja de Pau López. Abde, Amrabat y Ricardo Rodríguez, los últimos en incorporarse a la dinámica grupal por sus compromisos internacionales, son las únicas dudas.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, le da instrucciones a Antony / Julio Muñoz / EFE

La dinámica en Heliópolis es positiva y recibirán al Girona con ganas de volver a la senda del triunfo, después de empatar a uno ante el Valencia en Mestalla en la última jornada antes del parón internacional.

Los cracks

Para sumar los tres puntos, el Girona se aferra a Azzedine Ounahi y Bryan Gil, los jugadores más destacados indiscutiblemente en el equipo de Míchel en el duelo ante el Alavés. También a Iván Martín, que cuajó un excelente duelo en la medular, clave para dinamizar el juego y dar equilibrio al bloque.

Ounahi y Bryan Gil firmaron un partido excelso en la victoria del Girona contra el Alavés (1-0) / EFE

El gran peligro de las Trece Barras es Antony, el futbolista más determinante de la plantilla. Pese a que inició el curso generando algunas ligeras dudas, sus últimos partidos demuestran que está en un gran momento: tres goles y una asistencia ante Real Mallorca, Olympique Lyon en Europa League y Valencia.