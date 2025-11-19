La carambola que provoca Vlad en la portería

Dilema se queda corto. Es todo un problemón. Vladyslav Krapyvtsov dio el susto con Ucrania sub-21 tras recibir un pisotón en la zona del tendón de Aquiles que le obligó a ser sustituido. Abandonó el césped por su propio pie, pero cojeando, y, lógicamente, se encendieron todas las alarmas en Montilivi. Las pruebas médicas posteriores descartaron, sin embargo, que se tratara de una rotura del tendón de Aquiles - lesión que sufre Donny van de Beek - y determinaron que el joven ucraniano deberá estar entre cuatro y seis semanas de baja por un esguince en el tobillo izquierdo.

Se estima, pues, que Vlad no vuelva a vestirse de corto hasta 2026. El último compromiso liguero previo al parón navideño es el fin de semana del 20-21 de diciembre y la competición no regresa hasta el 3-4 de enero del próximo año. Dicho de otra manera: su lesión, sumada a la petición de Dominik Livakovic de salir en enero, deja a Paulo Gazzaniga como único guardameta disponible para Míchel.

Gazzaniga se queda solo

La situación del croata es excepcional. Con el precedente de un Pau López que rompió su cesión para cruzar el charco y unirse al Toluca - días antes había sido anunciado por el Lens pero se cayó el acuerdo -, el arquero medita un cambio de aires en enero con la vista puesta en el Mundial. Su llegada no implicó cambio alguno en una portería en la que está afianzado un Gazzaniga que claramente fue de menos a más. Y, pese a ser indiscutible para Zlatko Dalić, "necesita jugar con regularidad en su club" - palabras del seleccionador balcánico -.

GIRONA, 26/09/2025.- El guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga (c), captura el balón ante el delantero del Espanyol, Roberto Fernández, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

La normativa UEFA impide que un futbolista pueda disputar partidos oficiales con más de dos equipos en una misma temporada. Y, como 'Livi' ya jugó dos encuentros con el Fenerbahçe, no podría unirse a un tercer club en caso de debutar con el Girona. De ahí que el guardameta escogido para el estreno copero ante la CE Constància fuese Vlad. El croata, además, se cayó de la convocatoria por unas "molestias en la espalda". Un par de días después, eso sí, figuró en la expedición 'gironina' para visitar el Coliseum.

Este contratiempo, sin embargo, deja al de Murphy como único arquero de la primera plantilla disponible para la visita al Ourense del próximo 3 de diciembre. De todas formas, parece oportuno echar un vistazo a las alternativas que nos ofrece el filial 'blanc-i-vermell'.

Sergi Puig, descartado

Sergi Puig (Premià de Mar, 1998) es el guardameta titular de un Girona B que está compitiendo a las mil maravillas en Segunda Federación. El de Premià de Mar suma cinco porterías a cero y nueve goles encajados en 11 partidos, pero, por edad (27 años), no podría jugar con la primera plantilla. Esto abre la puerta a Aleksandar Andreev (2006) y Diego Vicente (2007), portero del Juvenil A de Divisió de Honor que ya se ejercitó a las órdenes de Míchel para preparar la visita al Real Betis.

El búlgaro estaba concentrado con su selección y por ello causó baja en la sesión de entrenamiento. Fue fichado en verano de 2024 del Septemvri Sofia para reforzar la meta del Juvenil A y este verano dio el salto al filial. El almeriense procede del Betis y se incorporó a las filas del Juvenil A este pasado verano. El, a priori, portero titular, Jordi Bilal Danso, está lesionado.