El cambio de estatus del Girona

¿Por qué el Girona no anuncia ningún fichaje? ¿Debe preocupar que a mediados de julio - y con una semana de pretemporada - el club no se haya movido para reforzar su plantilla? Por ahora, las únicas novedades en estos primeros entrenamientos fueron, por un lado, Joel Roca y Valery, y, por el otro, los siete chavales del filial que fueron citados por el técnico vallecano. Los fichajes continúan resistiéndose... y la primera puesta en escena del Girona es este mismo 19 de julio ante la UE Olot. Es, de esta forma, uno de los dos clubes de Primera División que aún no ha sumado a ninguna cara nueva a sus filas.

La Real Sociedad es el otro club que comparte 'estatus' con el Girona. Quedar fuera de Europa tras cinco temporadas consecutivas derivó en el adiós de Imanol Alguacil, que dejó su puesto a Sergio Francisco, anterior técnico del filial. Y en la marcha del director deportivo, Roberto Olabe. Asimismo, Gorrotxategi regresó de su préstamo en el Mirandés, como Joel Roca.

El Girona ya está en la Vall d'en Bas / @gironaFC

Aquellas declaraciones de Quique Cárcel en su comparecencia ante los medios a principios de junio, por suerte o por desgracia, envejecerían bien: "Esto no es el Fantasy, es el fútbol real", enunció al hablar sobre que el club era todo un novato en Europa. No pudo predecir con exactitud cuántos fichajes se producirían, pero sí que recordó que en los 12 años que encadena en el cargo se había abordado una media entre ocho y doce incorporaciones. "Queremos hacer algún retoque y lo intentaremos", precisó.

Acercamiento de Ferran Soriano

Unas palabras que distan - y mucho - de las que articuló Míchel en una entrevista para los medios del club, publicada el miércoles: "Cuatro o seis fichajes, nada más. Tenemos una base sólida". El anterior verano fue precisamente movido en las oficinas de Montilivi, con un total de 11 incorporaciones. Sí que afirmó que estuvo en contacto directo con - además de Quique - Pere Romeu, Marcelo Claure y Ferran Soriano. De este último añadió "que de nuevo estará más cerca de nosotros".

Ferran Soriano y Pep Guardiola, en un partido del Girona, del mismo grupo que el Manchester City. / David Borrat / EFE

Un acercamiento que explica que el Girona tenga luz verde para retomar las operaciones de cesiones con el Manchester City. De hecho, tendría dos nombres sobre la mesa: Vitor Reis y Claudio Echeverri, según informó 'Què T'hi Jugues'. La llegada del central brasileño sería mucho más factible que la del 'Diablito', que tiene otras ofertas. Si nada cambia, Míchel dirigirá el primer amistoso de la 25/26 con la misma plantilla con la que terminó la 24/25.

Una camiseta con "orgull gironí"

De la mano de PUMA, el club 'gironí' presentó la tercera equipación para la temporada 2025/26, "una propuesta cargada de significado que quiere ir más allá del deporte para conectar con el sentimiento de pertenencia de un territorio con una esencia e identidad únicas", según presume la entidad. Se trata de un diseño completamente azul marino, inspirado en la Costa Brava, con una importante novedad: la sustitución del escudo oficial por el emblema de 'Orgull Gironí' en el pecho.