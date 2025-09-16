CaixaBank renueva por 15º año consecutivo como patrocinador oficial y socio financiero del Girona FC

CaixaBank ha firmado su renovación con el Girona FC como patrocinador oficial del club y socio financiero hasta el final de la temporada 2028-29, una historia de apoyo iniciada hace ya 15 años y que acumulará 19 temporadas consecutivas al finalizar el actual contrato. Delfí Geli, presidente del Girona FC, y Josep Mª González, director territorial de CaixaBank en Cataluña, han rubricado el acuerdo en un acto en Montilivi que pone de manifiesto la histórica colaboración entre la entidad financiera y el club, que se remonta al año 2010, antes de que el Girona FC estuviera en la élite del fútbol.

El nuevo acuerdo incluye la colaboración en el ámbito financiero, como la emisión, por parte de CaixaBank, de tarjetas bancarias para los abonados, socios y simpatizantes del club, dotadas de todas las ventajas asociadas a las tarjetas Visa contactless y personalizadas con los colores y el escudo oficial. Al mismo tiempo, estas tarjetas permitirán a los usuarios participar en experiencias exclusivas, como partidos de clientes en las instalaciones oficiales del club, como si se tratara de un jugador profesional.

Como socio financiero, CaixaBank también impulsará jornadas de educación financiera con toda la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo para abordar la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros e inversiones.

Asimismo, CaixaBank y el Girona FC organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, como encuentros Meet & Greet con jugadores del primer equipo y la activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club. El objetivo que persigue la entidad financiera con estas múltiples acciones es acercar el club a sus aficionados en el día a día y reforzar su posicionamiento como el banco de los clubes de fútbol y sus aficiones.

Además, el patrocinio conlleva contraprestaciones en concepto de derechos de marca y paquetes de 'hospitality' para clientes, así como presencia de imagen en la Ciudad Deportiva y en los diferentes canales de comunicación del club. Igualmente, CaixaBank se reserva la opción de utilizar activos para realizar acciones especiales con entidades sociales del territorio, como muestra del compromiso social de CaixaBank.

CaixaBank, el banco de los clubes de fútbol

CaixaBank cuenta con una sólida estrategia de patrocinio vinculada a los clubes de fútbol profesional y sus aficiones en España que la ha consolidado como el banco de los clubes de fútbol, ya que es patrocinador oficial de 13 equipos de Primera División y 14 de Segunda División. Además, CaixaBank es patrocinador de 9 de los 16 equipos de la Primera División femenina.

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que ayuda a difundir valores que la entidad comparte con la práctica deportiva, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad.

CaixaBank impulsa múltiples activaciones con el objetivo de acercar los clubes a sus aficionados, al mismo tiempo que avanza en la generación de negocio. En cada acuerdo, la entidad financiera se vincula con los clubes para ofrecer experiencias únicas a sus socios y aficionados y, al mismo tiempo, promover ventajas financieras exclusivas.

El objetivo de esta estrategia se centra en incrementar la notoriedad de marca, captar y fidelizar a los aficionados de cada equipo para convertirlos en clientes, así como aprovechar nuevas oportunidades comerciales fruto de las acciones acordadas con los clubes de fútbol patrocinados.