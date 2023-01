Bueno: "Nunca he tenido ninguna duda, estoy donde quiero estar"

El central, renovado esta semana hasta el año 2026, aseguró que quiere “seguir creciendo” de la mano del Girona Bueno admitió “intereses” de equipos, pero sin que ninguno llegara a presentar ninguna propuesta “sobre la mesa”

El Girona se ha asegurado por otras dos temporadas a uno de los jugadores con más presente y futuro de la plantilla como es Santi Bueno. El uruguayo, de 24 años, ha renovado esta semana hasta el 2026 ampliando dos temporadas más el contrato que se le acababa en junio del 2024. “Nunca he tenido ninguna duda. Estoy donde quiero estar”, dijo este mediodía el defensa charrúa cuestionado sobre si había recibido ofertas de otros clubs.

Sí admitió, eso sí, “intereses” de equipos, pero sin que ninguno llegara a presentar ninguna propuesta “sobre la mesa”. Bueno aseguró sentirse “muy contento” de poder “seguir creciendo en el Girona”. “Tanto yo como el club estamos creciendo y vamos de la mano. Es el mejor para ambos”, destacó.

Bueno llegó a Montilivi procedente del Barça en 2017 para jugar en el Peralada, entonces filial, en Segunda B. Dos años en el Alt Empordà le permitieron dar el salto al primer equipo donde, pese a que le costó entrar, finalmente se ha convertido en indiscutible. “Venir a Peralada y tener confianza me hizo sentir importante en el equipo. Esto hizo que el Girona contara conmigo por el primer equipo”, dijo.

Uno de los siguientes retos de Bueno es alcanzar la internacionalidad absoluta. De hecho, fue incluido en la prelista de cincuenta para acudir al Mundial de Qatar aunque al final fue descartado. “Como jugador uruguayo es mi gran deseo. Trabajo para eso desde hace mucho tiempo y ojalá se produzca. Lo hago sin angustia y estoy preparado. Cuando me llamen, si esto ocurre, iré con todas las ganas del mundo”, aseveró.

Sin reencuentro con el Barça

La expulsión del domingo en Villarreal hará que el sábado Santi Bueno no pueda enfrentarse al Barça en Montilivi “Me sabe mal porque tenía muchas ganas. Al final es una decisión arbitral y no se puede entrar. Fue un poco injusto, pero se dio así y es una lástima por no haber logrado ese punto que el equipo trabajó mucho. Ahora toca corregir y mejorar como equipo, porque hay cosas para seguir creciendo, y prepararse de la mejor manera para el partido contra el Barça”.

Bueno vivió en el precipicio todo el partido contra los ‘groguets’ al tener una amarilla desde el minuto 3 y terminó expulsado por doble cartulina en el 78’ al cometer el primero de los tres penaltis -este fue rectificado- que señaló Del Cerro Grande.