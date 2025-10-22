Buenas noticias para Míchel para el partido ante el Oviedo

El Girona tendrá este sábado, en Montilivi ante el Oviedo, una oportunidad de oro para escapar de la zona de descenso. Las buenas sensaciones que dejó el equipo en Montjuïc, donde cayó por la mínima con un gol de Araujo en el último suspiro (2-1), fueron una inyección de confianza para que los de Míchel afronten este partido clave.

Ganar significaría dar un paso importante para salir del pozo y hundir más a un rival directo, con el que ahora mismo empata a puntos. El optimismo crece con las buenas noticias llegan desde la enfermería. Ounahi y Lemar se han recuperado de sus lesiones y apuntan a la convocatoria del sábado.

Ounahi, que antes de lesionarse frente al Espanyol estaba en un gran momento de forma, siendo de los más destacados del equipo y pieza clave en ataque, vuelve justo cuando el Girona más necesita talento y claridad arriba.

Por su parte, Lemar, que sufrió una rotura en el sóleo y no juega desde el 30 de agosto, ya lleva dos sesiones completas con el grupo y todo apunta a que tendrá minutos ante el Oviedo.

Además, Míchel recupera a Iván Martín, expulsado en la única victoria de la temporada ante el Valencia. Con estos regresos, el técnico de Vallecas recupera efectivos en el mediocampo, la posición más debilitada del equipo en las últimas jornadas.

Siguen siendo baja Alejandro Francés y David López, además de las lesiones de larga duración de Van de Beek y Juan Carlos.

200 PARTIDOS EN PRIMERA

El Girona disputará el sábado contra el Oviedo su partido doscientos en la Primera División. Ésta es la sexta temporada del club gerundense en la máxima categoría del fútbol estatal y presenta un balance de 73 victorias, 46 empates y 80 derrotas, con 280 goles a favor y 292 en contra. La trayectoria en la élite, aparte de numerosos recuerdos y una histórica tercera posición en el curso 2023/24 que le garantizó el derecho a disputar la Liga de Campeones, deja también un montón de nombres propios.

En el banquillo, Míchel Sánchez es el entrenador que más veces ha dirigido al Girona en Primera, con 123 partidos (50 victorias, 27 empates y 46 derrotas). Le siguen Pablo Machín y Eusebio Sacristán, ambos con 38 cada uno (14-9-15 por el soriano y 9-10-19 por el vallisoletano).

Estos tres entrenadores han utilizado 89 futbolistas. El que más ha jugado, desde luego, es Cristhian Stuani, con 165 partidos. El uruguayo, de hecho, es el único que ha vivido sobre el terreno de juego todas las temporadas del Girona en Primera División en primera persona. Cristian Portu, con 140; Aleix Garcia, con 118; Juanpe Ramírez, con 116; y Paulo Gazzaniga, con 110, conforman el top-cinco.